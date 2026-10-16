सुप्रीम कोर्टाची 10 वेळा माफी मागायला तयार; देशाच्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तुमची- संजय राऊत
देशातील 12 ते 13 कोटी लोकांची मतदार यादीतून नावे हटवण्यात आली आहेत, त्यांना न्याय मिळायला हवा. आमच्या पक्षालाही न्याय हवा आहे, असंही राऊत म्हणालेत.
Published : October 16, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 11:48 AM IST
मुंबई : देशाची लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. आमच्याकडून काही चूक झाली असेल, आमच्या तोंडून काही चुकीचे शब्द निघाले असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाची 10 वेळा माफी मागायला तयार आहे. मात्र, देशातील 12 ते 13 कोटी लोकांची मतदार यादीतून नावे हटवण्यात आली आहेत, त्यांना न्याय मिळायला हवा. आमच्या पक्षालाही न्याय हवा आहे. त्यामुळे आम्ही शेवटपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागत राहू, असं आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. ते नवी दिल्लीत बोलत होते.
माफी मागायला मला काहीही अडचण नाही : सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरोधात सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयीन प्रक्रियेचा मी कधीही अवमान केलेला नाही. देशात जे काही सुरू आहे, त्याबद्दल आमच्या मनात राग आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून रागाच्या भरात काही शब्द निघाले असतील, तर त्याबद्दल माफी मागायला मला काहीही अडचण नाही, असं राऊत यांनी बोलताना स्पष्ट केलं.
देशाला न्याय हवा, लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाची : सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाला असं वाटत असेल की, आमच्याकडून काही चूक झाली, तर सुप्रीम कोर्टाला आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांना अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत कोणीही मानहानीकारक वक्तव्य केलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते, त्याला नोटीस पाठवली जाते आणि प्रश्न विचारले जातात. माझ्याबद्दलही अशी काही भावना असेल तर मला त्याबद्दल दुःख आहे. त्यासाठी माफी मागण्याबद्दल मला काहीही प्रॉब्लेम नाही, असं राऊत यांनी नमूद केलं.
आमच्या पक्षालाही न्याय हवा आहे : आम्हाला न्याय हवा आहे, देशाला न्याय हवा आहे. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत 12 ते 13 कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आल्याचा आमचा आरोप आहे. या लोकांना न्याय हवा आहे. ज्याप्रमाणे आमचा पक्ष तोडण्यात आला, पक्षाचं चिन्ह अशा व्यक्तीला देण्यात आलं, ज्याचा आमच्या पक्षाशी काहीही संबंध नाही, त्याबाबतही आम्ही चार वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. आमच्या पक्षालाही न्याय हवा आहे. आमच्या मनात जी चीड निर्माण झाली आहे, त्यामुळे माझ्या तोंडून काही चुकीचे शब्द निघाले असतील, तर मी 10 वेळा सुप्रीम कोर्टाची माफी मागायला तयार आहे. मी माफी मागतोय. पण या देशाची लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आम्ही शेवटपर्यंत तुमच्यासमोरच न्याय मागत राहू, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलंय.
संविधानाचे रक्षक म्हणून सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षा : संविधानाचे सरन्यायाधीश हे संविधानाचे रक्षक आहेत. त्यामुळे हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाबाबत कोणतीही चुकीची वक्तव्यं होता कामा नयेत. सध्या देशात जे वातावरण आहे, जी अराजकता पसरली आहे, ती थांबवण्याची ताकद सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश काल म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही दबावाखाली येणार नाही. आम्हालाही हेच हवं आहे की, कोर्टाने कोणत्याही दबावाखाली येऊ नये.
संपूर्ण देश तुमच्याकडून न्याय मागत आहे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले, बाहेर जाऊन आमदार-खासदार विकत घेतले जातात, कुणालाही कुठल्याही पक्षाचा मालक बनवलं जातं, कोणताही पक्ष तोडला जातो. संविधान आणि घटनात्मक संस्थांबाबत आपणच मालक असल्याप्रमाणे सगळे वागत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश ही न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाची व्यक्ती आहे. त्यांच्यासमोर आम्ही नेहमी हात जोडून उभे राहू आणि आमच्या तक्रारी मांडत राहू. देशात जे काही चाललं आहे, त्याबाबत आम्ही तुमच्याकडून अपेक्षा ठेवायची नाही, तर कुणाकडून ठेवायची? राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो लोक सुप्रीम कोर्टाच्या दारात न्याय मागण्यासाठी गेले आहेत. आता आमच्यासाठी आशेचा शेवटचा किरण न्यायालयच आहे. आमच्याकडून काही चूक झाली असेल, तर आम्हाला माफ करा आणि न्याय द्या. संपूर्ण देश तुमच्याकडून न्याय मागत आहे. देश तुमच्याकडे पाहतोय, असंही संजय राऊत म्हणाले.
सामान्य नागरिक म्हणूनही राग येऊ शकतो : न्यायालयाच्या प्रक्रियाही असतात आणि त्या झाल्याच पाहिजेत. मी कधीही न्यायालयाचा अवमान केलेला नाही. देशात जे काही सुरू आहे, त्याबद्दलचा हा राग आहे. मला खासदार म्हणून पाहू नका, तर एक सामान्य नागरिक म्हणून पाहा. कधी कधी रागाच्या भरात माझ्याकडून काही शब्द निघाले असतील. खरं तर माझा राग हा सामान्य नागरिकाप्रमाणेच आहे. कुणालाही असा राग येऊ शकतो. आमचा राग असेल, तर त्याचा उद्रेक लवकरच होईल. कारण न्यायव्यवस्थेने नागरिकांचं म्हणणं लवकरात लवकर ऐकायला हवं. अंकिता भंडारी यांचे आई-वडील अजूनही आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांच्याकडे कोणाचंही लक्ष जात नाही. ज्या व्यक्तीवर संशय व्यक्त केला जात आहे, त्याला राज्यपाल बनवण्यात आलं आणि घटनात्मक संरक्षण देण्यात आलं. या प्रकरणात कोणी क्रिमिनल याचिका का दाखल करत नाही? जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली, त्या पोलिसांवर अजून कारवाई झालेली नाही, असे प्रश्नही संजय राऊत यांनी उपस्थित केले.
नेमकं प्रकरण काय आहे? : राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि मतदार यादीतील नावं हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरोधात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनीही या प्रकरणात अवमान कारवाईसाठी संमती दिली. सुप्रीम कोर्टाने 15 ऑक्टोबर रोजी मतदार यादीच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकेची सुनावणी करताना राऊत यांच्या वर्तनाबाबत स्पष्टीकरण देण्याच्या अटीवर त्यांची याचिका प्राथमिक स्वरूपात स्वीकारली. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी माफी मागण्याची तयारी दर्शवत देशातील लोकशाही आणि नागरिकांच्या न्यायाच्या अपेक्षांचा मुद्दा उपस्थित केला.
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