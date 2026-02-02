केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्प विकसित भारतासाठी की शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा? कोल्हापुरातून आल्या प्रतिक्रिया
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. यानंतर विविध क्षेत्रातून या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया येत आहेत.
Published : February 2, 2026 at 10:03 AM IST
कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 12.2 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनं, फार्मा क्षेत्र आणि आत्मनिर्भर भारताला चालना देणाऱ्या विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
हा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत 2047’ या संकल्पनेवर आधारित असल्याचं सांगत कोल्हापूर 'चेम्बर ऑफ कॉमर्स'चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी त्याचं स्वागत केलं. खासदार धनंजय महाडिक यांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असल्याचं मत व्यक्त केलं. मात्र, शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प अपुरा असल्याची टीका केली आहे.
'उद्योग क्षेत्राला बळकटी' : 'कोल्हापूर चेम्बर ऑफ कॉमर्स'चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी अर्थसंकल्पाचं जोरदार समर्थन करत राज्याच्या उद्योग क्षेत्राला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह 7 'हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर'ची घोषणा महाराष्ट्रासाठी मोठा फायदा सिद्ध होईल. तसेच, सहज कर्ज उपलब्धता, लॉजिस्टिक, एअर कनेक्टिव्हिटी आणि पोर्ट कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे राज्यातील उद्योगांना गती मिळेल, असा विश्वास गांधींनी व्यक्त केला.
विशेषतः ऑटोमोबाईल क्षेत्राला इलेक्ट्रिक वाहनांवरील लिथियम बॅटरी आयातीवरील कस्टम ड्युटी सवलत आणि दुर्मीळ खनिज कॉरिडॉरमुळे चालना मिळेल. फार्मा क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटींची बायोफार्मा शक्ती योजना आणि तीन नवीन केमिकल पार्क्स हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं गांधी म्हणाले.
कर सुधारणांमुळे सुलभता : अर्थसंकल्पात आयकर प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणा, नवीन आयकर आवृत्ती तसेच जीएसटीमधील बदलांमुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. आयजीएसटी कायद्यातील कलम 13(8)(बी) हटवण्याचा निर्णय क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, यामुळे जटिल प्रक्रिया कमी होणार आहे. गांधी यांनी या सुधारणांना उद्योगस्नेही असल्याचं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अपुरा अर्थसंकल्प- राजू शेट्टी यांची टीका : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत दिली जाणारी 6,000 रुपयांची मदत महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अपमानास्पद असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खत, डिझेल आणि बियाण्यांच्या वाढत्या किमती तसेच, कर्जबोज्याच्या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारनं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. किमान हमीभावाला कायदेशीर दर्जा न देणं हे कॉर्पोरेटस्नेही धोरण असल्याचं नमूद करत, नारळ संशोधन केंद्रासारख्या घोषणांना त्यांनी फसवणूक म्हटलं आहे.
सर्वसमावेशक विकासाकडे मोठं पाऊल - खासदार महाडिक : खासदार धनंजय महाडिक यांनी अर्थसंकल्पाला विकसित भारताकडे नेणारं महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच महिला, शेतकरी, युवक आणि उद्योजकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असून, आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीचा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा
- 'कृषी उत्पन्न वाढ हाच केंद्रबिंदू; शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवण्याचा प्रयत्न'; कृषी अर्थशास्त्र प्राध्यापकांची प्रतिक्रिया
- अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण शाळांच्या गुणवत्तेसाठी गुंतवणूक कमी, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचं मत
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : भविष्याच्या दृष्टिकोनातून दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प; अभ्यासकांनी व्यक्त केलं मत