ईव्हीएम मशीनचे सील तोडून पुन्हा मतदान, तरीही एफआयआर दाखल नाही - हर्षवर्धन सपकाळ
निवडणूक आयोगावर टीका करताना टी. एन. शेषनसारख्या कणखर निवडणूक आयुक्तांची आज गरज आहे, असं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं आहे.
Published : December 4, 2025 at 5:46 PM IST
मुंबई : राज्यातील नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांवर गंभीर अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा नगरपंचायतीच्या मतदानानंतर 17 ईव्हीएम मशीनची सील तोडून पुन्हा मतदान झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला असून, इतक्या मोठ्या प्रकारानंतरही एफआयआर दाखल नाही. त्यामुळं हा सर्व प्रकार 'लोकशाहीचे वस्त्रहरण' करणारा आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
कणखर निवडणूक आयुक्तांची गरज : सहा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका होत आहेत. पण सत्ताधारी पक्ष, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांनी संपूर्ण प्रक्रियेची थट्टा केली आहे. मतचोरी, दडपशाही, मतदार याद्यांमधील गोंधळ या सर्वांवर आम्ही सातत्यानं आवाज उठवतोय, पण परिस्थिती आणखीच बिघडत आहे, असा आरोप हर्षवर्धन सकपाळ यांनी केला. तसंच निवडणूक आयोगावर टीका करताना टी. एन. शेषनसारख्या कणखर निवडणूक आयुक्तांची आज गरज आहे, असं त्यांनी म्हटलं. याशिवाय, मतचोरीला विरोध म्हणून 14 डिसेंबरला दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर मोठी रॅली आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांची फसवणूक; पॅकेजच्या नावाखाली ढोंग : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळं प्रचंड नुकसान झालं असताना सरकारनं 33 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केल्याचा दावा फक्त कागदावर असल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. तसंच केंद्र सरकारकडे नुकसानभरपाईचा प्रस्तावच पाठवलेला नाही. हे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनीच लोकसभेत सांगितलं. म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा महायुती सरकार शेतकऱ्यांबाबत खोटे बोलत आहेत. त्यांना प्रत्यक्ष मदत देण्याची इच्छाच नाही, असे ताशेरे हर्षवर्धन सकपाळ यांनी ओढले. याचबरोबर, सरकारनं सत्तेत येताना दिलेल्या आश्वासनांवर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हल्लाबोल केला. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, कर्जमाफी, नोकऱ्या यापैकी काहीच दिलं नाही. उलट राज्याला कोयता गँग, माफिया, जाती-धर्मातील भेद आणि पैशांच्या राजकारणाची संस्कृती दिली, असा टोला देखील त्यांनी लगावला.
शितल तेजवानी बळीचा बकरा : पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी भ्रष्टाचार प्रकरणात झालेल्या अटकेबाबत हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, "शितल तेजवानी यांना बळीचा बकरा बनवले आहे. अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचा यात थेट संबंध असूनही त्याच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही आणि होणारही नाही." कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली नाशिकमधील तपोवन परिसरातील शेकडो झाडांची कत्तल झाल्याबद्दलही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निषेध व्यक्त केला. "तपोवन हे प्रभू राम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांनी वास्तव्य केलेलं स्थान मानलं जातं. त्या पवित्र वनातील झाडांची कत्तल करणं म्हणजे अध्यात्मिक वारशाचा नाश आणि सरळ अधर्म आहे. नाशिक तपोवनातील वृक्षतोड म्हणजे अध्यात्मिक वारशावर घाला घालण्यासारखे आहे," असं हर्षवर्धन सकपाळ यांनी म्हटलं. दरम्यान, काँग्रेसनं आज केलेल्या आरोपांमुळं नगरपालिका निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विरोधकांनी पुढील काही दिवसांत आणखी आंदोलन आणि राष्ट्रव्यापी रॅलींचा इशाराही दिल्यानं राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
