यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द; चरेगावकर बंधूंच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची ठेवीदारांची मागणी

सहा महिन्यांपूर्वी ईडीनं यशवंत बँकेवर छापे टाकून तत्कालीन अध्यक्षासह भावाला अटक केली होती. त्यानंतर बँकांची बँक म्हणून काम करणाऱ्या आरबीआयनं यशवंत बँकेला मोठा झटका दिलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 4:10 PM IST

सातारा- फलटण येथील यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आता अखेरची मोठी कारवाई झाली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियानं यशवंत बँकेचा परवाना रद्द करत मंगळवारी सायंकाळपासून (19 मे) बँकेचे सर्व व्यवहार थांबवले आहेत. आरबीआयच्या आदेशानुसार ग्राहकांना आता या बँकेत कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. या कारवाईनं सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भाजपा नेते तथा सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांना मोठा झटका बसला आहे.

यशवंत बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावल्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हे कडक पाऊल उचलणं आरबीआयला भाग पडलं आहे. बँकेकडे सध्या व्यवसाय चालवण्यासाठी पुरेसे भांडवल आणि भविष्यात कमाईची कोणतीही शाश्वत चिन्हे उरलेली नसल्याचंही आरबीआयने म्हटलं आहे. बँकेची सद्यस्थिती पाहता, ही बँक आपल्या ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ असल्याचे आरबीआयनं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षितता आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या नियामक अटी आणि शर्तीचं पालन करण्यात बँक व्यवस्थापन अपयशी ठरली असल्याचा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे. तसेच बँकेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पूर्णपणे घातक ठरेल, असा निष्कर्षही काढला आहे.



बँकेचा परवाना रद्द करून यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणं किंवा जुन्या ठेवींचे वाटप करणं यासह सर्व प्रकारच्या बँकिंग कामकाजावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. बँक गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि त्यावर तातडीने 'लिक्विडेटर' नियुक्त करण्याचे निर्देशही आरबीआयने महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना दिले आहेत. हा लिक्विडेटर बँकेच्या सर्व मालमत्तेचा ताबा घेईल. तसेच कर्जवसुली करून मिळालेल्या पैशांतून देणी चुकती करेल.

यशवंत बँकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार बँकेतील तब्बल 99.02% ठेवीदार हे 5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी ठेव असणारे आहेत. त्यामुळे डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार या सर्व ग्राहकांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळतील. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला आधीच गती देण्यात आली असून ठेवीदारांच्या संमतीनुसार 20 एप्रिल 2026 पर्यंत 'डीआयसीजीसी'नं 106.96 कोटी रुपयांचे विमा वाटप पूर्ण केलं आहे.


यशवंत बॅंकेचे लायसन्स रद्द करून आरबीआयनं चांगली कारवाई केली आहे. अवसायक नियुक्त करण्याचा आदेशही दिला आहे. २०२० नंतर ज्या कर्जांचे वाटप झाले आहे, ते कुणी सामान्य कर्जदार नाहीत. ते पैसे पैसे चरेगावकरांनी स्थापन केलेल्या बोगस ८० ते ८२ संस्थांकडे वळविले गेलले आहेत. त्यामुळे आता लवकरात लवकर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल झालेल्या चरेगावकर बंधूंच्या मालमत्तांचा लिलाव केला करून पैसे वसुली केली पाहिजे-ठेवीदारांचे वकील ॲड. नीलेश जाधव


भाजपाच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी यशवंत बँकेतील गैरव्यवहाराबद्दल आरबीआयकडं तक्रार केलेली होती. त्या अनुषंगाने बँकेच्या तीन शाखांवर ईडीनं डिसेंबर 2025 मध्ये छापे टाकून भाजपा नेते आणि सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह भावाला ईडीनं अटक केली आहे. तत्पूर्वी यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील 112 कोटी 10 लाख 57 हजार 481 रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह 50 जणांवर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. लेखापरीक्षण पूर्व कालावधीत संचालकांवर अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

