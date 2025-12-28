ETV Bharat / state

बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ले आणि हिंसाचाराचा रझा अकादमीकडून निषेध

बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचाराचा रझा अकादमीकडून निषेध करण्यात आला आहे. रझा अकादमीचे अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी यांनी बांगलादेशातील हल्ले अत्यंत निंदनीय आहेत असं म्हटलय.

By PTI

Published : December 28, 2025 at 6:47 PM IST

जालना - इस्लामिक संघटना रझा अकादमीने बांगलादेश सरकारवर देशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत त्याचा निषेध केला आहे आणि गरज पडल्यास भारताने बांगलादेश बरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडावेत, अशी सूचना केली आहे.

मुंबईस्थित रझा अकादमीचे अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी यांनी रविवारी जालना येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, बांगलादेशातील धार्मिक समुदायांवर जमावाकडून होणारे हल्ले आणि मारहाणीच्या घटना अत्यंत निंदनीय आहेत.

मोहम्मद सईद नूरी यांनी मागणी केली की, भारत सरकारने राजनैतिक स्तरावर कठोर भूमिका घ्यावी आणि जर बांगलादेश सरकार अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले, तर गरज पडल्यास बांगलादेशसोबतचे द्विपक्षीय संबंध तोडण्याचा विचार करावा.

ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमाचे उपाध्यक्ष असलेल्या नूरी यांनी सांगितले की, रझा अकादमी, मुस्लिम समाजाच्या सदस्यांसोबत, बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाची खात्री करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याच्या मागणीसाठी बांगलादेश दूतावासासमोर निदर्शने करेल.

"अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक राष्ट्राचे कर्तव्य आहे," असे ते म्हणाले आणि पुढे म्हणाले, "अशा हिंसाचाराच्या वेळी शांत राहणे म्हणजे त्यात सामील होण्यासारखेच आहे."

नूरी हे सुफी संत सेर सवार यांच्या ७४८ व्या वार्षिक 'उर्स'मध्ये सहभागी होण्यासाठी जालना येथे आले होते. ते म्हणाले की, सुफी संतांची शिकवण प्रेम, बंधुभाव आणि शांततेला प्रोत्साहन देते आणि सर्व मानवांमध्ये समानतेवर भर देते. "एका मानवाची हत्या करणे हे संपूर्ण मानवतेची हत्या करण्यासारखे मानले जाते," असे ते म्हणाले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आज (रविवारी) बांगलादेशातील अलीकडील जातीय हिंसाचाराचा 'भयंकर' म्हणून निषेध केला. हिंदू वस्त्र कामगार दिपू चंद्र दास यांच्या जमावाकडून झालेल्या हत्येचा तीव्र शब्दांत धिक्कार केला आणि धार्मिक द्वेषाविरोधात निःसंदिग्ध भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.

