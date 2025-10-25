"२ प्रकरणे घेऊन लवकरच भेटूयात"- मंत्री मोहोळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर रवींद्र धंगेकरांचा इशारा
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीनंतरही शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी आरोपांची मालिका सुरुच ठेवली आहे.
Published : October 25, 2025 at 7:54 AM IST
मुंबई : पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या कथित बेकायदेशीर जमीन विक्री प्रकरणानं राजकीय वातावरण तापले असताना, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीनंतर माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला आहे. जमीन चोरांचा थेट सहभाग असलेली २ प्रकरणे घेऊन लवकरच भेटुयात, अशी सोशल मीडियात पोस्ट करत मोहोळ यांना इशारा दिला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 'वर्षा' निवासस्थानी सुमारे अर्धा तास बैठक झाली. या भेटीत जैन बोर्डिंग प्रकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, भेटीतील अधिकृत तपशील अद्याप बाहेर आलेला नाही.
अतिशय सुसंस्कृत व सरळमार्गी वाटणारे मुरलीधर मोहोळ हे कशा पद्धतीने खोटे बोलतात याचे उदाहरण मी तुम्हाला देतो. काल माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरळ सांगितले की त्यांच्यावर एकही गुन्हा नाही.— Ravindra Dhangekar Official (@DhangekarRavii) October 24, 2025
मी या ट्विट सोबत आपल्याला त्यांच्या इलेक्शन एफिडेविट मधील पानांची कॉपी जोडतोय त्यांच्यावर… pic.twitter.com/DWeSVtk40h
राज्यमंत्री आणि खासदाराला अशोभनीय- महायुतीत असलेल्या शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी उशिरा रात्री एक्स मीडियावर पोस्ट करत मुरलीधर मोहोळ खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, अतिशय सुसंस्कृत आणि सरळमार्गी वाटणारे मुरलीधर मोहोळ कशा पद्धतीनं खोटे बोलतात, याचे उदाहरण मी तुम्हाला देतो. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी एकही गुन्हा नसल्याचं सांगितलं. केवळ बदनामी करण्यासाठी माझ्यावर 13 केस आहेत. ते एकही केस नाही, असे सांगून माध्यमांची आणि पुणेकरांची फसवणूक करतात. हे एका केंद्रीय राज्यमंत्री आणि खासदाराला अशोभनीय आहे.
धंगेकर यांनी यापूर्वी काय केली मागणी?माजी आमदार तथा शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. मंत्री मोहोळ यांच्या संपत्तीत 400 टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाने महायुतीतील अंतर्गत कलह उफाळून आला असून जैन समाजानंही कथित बेकायदेशीर जमीन विक्री प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण? : पुण्याच्या मॉडेल कॉलनी परिसरातील जैन बोर्डिंग हाऊस ही जैन समाजाची ऐतिहासिक वास्तू आहे. या वास्तूसह जमिनीची कथितपणे नियमबाह्य विक्री गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीला झाल्याचा आरोप आहे. धंगेकर यांनी मोहोळ यांची या कंपनीत भागीदारी असल्याचा दावा करत सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि कागदपत्रे शेअर केली आहेत. त्यांनी मोहोळ यांना ‘जमीन चोर’ आणि ‘दरोडेखोर’ म्हणत टीका केली, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही मोहोळ यांच्याकडून व्यवहारात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला.
मुरलीधर मोहोळ यांचे स्पष्टीकरण- मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे महानगरपालिकेचे महापौर असताना बांधकाम व्यवसायिकाची गाडी वापरल्याचा आरोप रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, “मी 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी गोखले बिल्डरच्या एलएलपीमधून राजीनामा दिला होता. जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहाराशी माझा काहीही संबंध नाही. गाडीच्या आरोपाबाबत सांगतो, मी महापौर असताना अडीच वर्षे स्वतःच्या खर्चानं स्वतःची गाडी वापरली. महापालिकेची गाडी कधीही वापरली नाही. धंगेकर दररोज सकाळी खोटे ट्विट करतात. माध्यमे त्या बातम्या चालवतात. मी यापूर्वी दोनदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. आज शेवटचं सांगतो. माझ्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट लिहिलं आहे की, बढेकर प्रॉपर्टीजमध्ये माझी भागीदारी होती. त्या भागीदारीतील माझी स्वतःची गाडी मी स्वतःच्या इंधन खर्चानं वापरली. पुणेकरांना अभिमान वाटायला हवा की, त्यांना स्वतःच्या खर्चानं गाडी वापरणारा महापौर मिळाला. धंगेकरांवर 10 फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. 2011 मध्ये कोथरूडमध्ये जमीन बळकावल्याचा गुन्हा आणि वक्फ बोर्डाशी संबंधित प्रकरणातही त्यांच्यावर गुन्हा आहे. याउलट, माझ्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही. त्यांनी पुराव्यासह बोलावे”, असे आव्हान मुरलीधर मोहोळ यांनी धंगेकर यांना दिले.
हेही वाचा-