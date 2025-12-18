ETV Bharat / state

भाजपा-सेनेची बैठक; बैठकीला माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांना 'नो एन्ट्री'

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपा-शिवसेना महायुतीची पहिली बैठक पुण्यात पार पडली. मात्र या बैठकीला रवींद्र धंगेकर यांना एन्ट्री न दिल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

भाजपा-सेनेची बैठक
Published : December 18, 2025

पुणे : राज्यात होत असलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झाली आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं गुरुवारी दोन्ही पक्षांची युती म्हणून पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत युतीबाबत, महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं उमेदवारी आणि आकडेवारी याबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती महायुतीच्या नेत्यांनी दिली. या बैठकीत माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना निमंत्रण न दिल्यानं ते आले नाहीत. याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

आमच्याकडं लोकशाही प्रक्रिया : "राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी मुंबईत एकत्र येत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी निर्णय घेतला की राज्यात होणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुका शिवसेना आणि भाजपा युती म्हणून लढतील. त्याच अनुषंगानं गुरुवारी भाजपाचे पदाधिकारी आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी आम्ही एकत्रित बसलो. यावेळी आमच्यात युतीसंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली. याआधी देखील आम्ही सांगत होतो की पुण्यात आम्ही एकत्र लढणार आहोत. आजची बैठक ही अतिशय सकारात्मक झाली असून आम्ही महापालिकेत एकत्रित लढणार आहोत. आजच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली असून यात प्रभाग, आकडेवारी याबाबत चर्चा झाली आहे. एक-दोन बैठकांमध्ये आमची आकडेवारी देखील फायनल होणार आहे. आजच्या बैठकीत आमच्या पक्षाचे आणि शिवसेना पक्षाचे नेते उपस्थित होते. दोन्ही पक्षांकडं इच्छुकांची संख्या अधिक असून सगळ्यांना संधी देता येणार नाही. पण आमच्याकडं लोकशाही प्रक्रिया असल्यानं बंडखोरी होणार नाही," अशी माहिती राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना मुरलीधर मोहोळ आणि विजय शिवतारे (ETV Bharat Reporter)

आम्ही समर्पित भावनेनं एकत्र काम करणार : "राज्यात होणाऱ्या 29 महापालिकेत आम्ही महायुती म्हणून एकत्र लढणार आहोत. आजची पहिली बैठक होती. या बैठकीत महायुती म्हणून कसं पुढं जायचं याबाबत चर्चा झाली आहे. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात आजची बैठक झाली असून महायुतीमध्ये लढत असताना आम्ही समर्पित भावनेनं एकत्र काम करणार आहोत," असं शिवसेना नेते विजय शिवतारे म्हणाले.

