"धर्मादाय आयुक्तांनी गोठविलेले २३० कोटी रुपये ट्रस्टला देण्यात यावेत"-रवींद्र धंगेकर
जैन बोर्डिंगच्या जमिनीबाबतचा व्यवहार गोखले बिल्डरनं रद्द केल्यानंतर रवींद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. धर्मादाय आयुक्तांनी गोठविलेले २३० कोटी रुपये ट्रस्टला द्यावेत, अशी त्यांनी मागणी केली.
Published : October 27, 2025 at 6:12 PM IST
पुणे: शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहाराबाबत माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जैन बोर्डिंग प्रकरणाबाबत महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडला असल्याचं सांगितलं जात आहे. यावर माजी आमदार धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.
भाजपाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याकडे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची तक्रार केली असल्याचं सांगितलं जात होतं. शिवसेना पक्षाकडून धंगेकर यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचदेखील सांगितलं जात होतं. मात्र, यावर माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितलं की, मला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडवलं नाही. त्यांनी सांगितलं होतं की महायुतीमधल्या पक्षांवर बोलू नका. मी भाजपावर बोलत नव्हतो, तर विकृतीवर बोलत होतो, असं त्यांना सांगितलं.
लगेच रात्री व्यवहार रद्द- मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहार रद्द व्हावं यासाठी जैन बोर्डिंग येथे आंदोलन सुरू आहे. बांधकाम व्यावसायिक गोखले यांनी ई-मेल करत हा व्यवहार रद्द केलं असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आज माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी जैन बोर्डिंग येथे आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचे नेते धंगेकर म्हणाले, जैन बोर्डिंग प्रकरणात अनेक लोकांनी आणि अनेक सहकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला होता. पुण्यातून अनेक लोक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मला सहकार्य केलं. गोखले बिल्डर यांच्यासोबत ज्यांचे संबंध आहेत, त्यांचं नाव आता मी नाव घेणार नाही. कारण शिंदे साहेबांनी मला सांगितलं आहे. काल एकनाथ शिंदे साहेबांनी मला सांगितलं होतं की, दोन दिवसात तोडगा काढू. लगेच रात्री व्यवहार रद्द झाला आहे.
२३० कोटी रुपये या संस्थेला देण्यात यावेत- माझ्या माहितीनुसार धर्मादाय आयुक्त यांनी गोठविलेले २३० कोटी रुपये या संस्थेला देण्यात यावेत. येथील विकास करावा. तसेच ट्रस्टी म्हणून योग्य माणसाची निवड करावी. ही संस्था पुन्हा उभी करण्यासाठी सरकारनं मदत केली पाहिजे. मी समाजाला दिलेलं शब्द आज खरा होत आहे. सगळ्यांचा मी आभारी आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ही संस्था वाचवायला मदत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो, असे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
- माझा लढा संपला नाही. निलेश घायवळवर अजून बोलणार आहे. तो कसा पळून गेला? त्यावरपण माझा लढा सुरू आहे. चोरी करणाऱ्यापेक्षा चोरीचा माल घेणारा दोषी असतो. यात कोण गुन्हेगार होते? कोण दोषी होते, त्यांना शिक्षा व्हावी अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांना करत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-