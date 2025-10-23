जैन बोर्डिंग प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी; मुख्यमंत्र्यांनी बोर्डिंगसाठी 100 कोटी जाहीर करावेत, धंगेकरांची मागणी
रवींद्र धंगेकर यांनी जैन बोर्डिंग जागा प्रकरणावरून मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका केली. तसंच याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडं 100 कोटी निधीची मागणी केली.
Published : October 23, 2025 at 4:29 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 5:23 PM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्रीव्यवहार प्रकरणी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर जोरदार टीका केली. जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांनी जागेच्या रिडेव्हलपमेंटसाठी महापालिकेत अर्ज केला होता. तो अर्ज मंजूर झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर रवींद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसंच जैन बोर्डिंगसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 कोटी निधी देऊन तिथं चांगलं मंदिर उभारावं, अशी मागणी देखील यावेळी त्यांनी केली.
मी माझं बोलणं थांबवणार नाही : पुण्यात मागील काही दिवसांपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पुणे शहरातील विविध प्रश्नांवरून मंत्र्यांवर आरोप करत आहेत. त्यामुळं शिवसेनेकडून रवींद्र धंगेकर यांच्यावर पक्षाकडून कारवाई होणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत धंगेकर म्हणाले, "मी भाजपा पक्षावर कधीच टीका केलेली नाही. मी विकृतीच्या विरोधात बोलत आहे. मागच्या आठवड्यात सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील माझी बाजू मांडली आहे. मी पक्षावर बोलत नसून विकृतीच्या विरोधात बोलत आहे. माझी लढाई ही पुणेकरांची लढाई असून मी या विरोधात बोलत आहे. एकनाथ शिंदे जे आदेश देतील, त्याचं मी पालन करेन. भाजपाच्या एकाही कार्यकर्त्यांनं सांगावं की मी पक्षावर टीका केली आहे. मी माझं बोलणं थांबवणार नाही."
...तर त्यात गैर काय? : "तो एक टेलर असून त्यानं मला सांगितलं की माझ्यासाठी एक व्हिडिओ करा. म्हणून मी तो व्हिडिओ केला. गोरगरीब जनतेसाठी मी तो व्हिडिओ केला. एखाद्याला माझ्या एका व्हिडिओमुळं फायदा होत असेल, तर यात गैर काय? असं म्हणत रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओबाबत प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा :