एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावे, जनतेची इच्छा; रवींद्र धंगेकरांचे मोठे विधान
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोप समोर येत असताना धंगेकरांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
Published : October 30, 2026 at 3:55 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने 5 पैकी 3 जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीला 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं. निकालानंतर महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात असतानाच शिवसेनेचे नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मोठं विधान केलं आहे.
भाजपा सत्तेसाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासोबत युती करू शकतो, तर विचारांचा वारसा आणि रक्ताच्या नात्यानं एकत्र असलेल्या एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनीही एकत्र यावं, अशी राज्यातील जनतेची इच्छा असल्याचं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोप समोर येत असताना धंगेकरांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
'मित्रपक्षांनी समन्वयानं आणि एकजुटीने निवडणूक लढवणं गरजेचं' :
यावेळी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, शिक्षक आणि पदवीधर मतदार हे देशाचं भविष्य घडवणारे घटक आहेत. त्यांच्या मताला विशेष महत्त्व असून निवडणुकीतील त्रुटी दूर करून सर्व मित्रपक्षांनी समन्वयानं आणि एकजुटीने निवडणूक लढवणं गरजेचं होतं. मित्रपक्षांना विश्वासात न घेतल्यामुळे मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या आणि त्याचा फटका महायुतीला बसला. निवडणुकीपूर्वी सर्व मित्रपक्षांना विश्वासात घेऊन एकजुटीने उमेदवार उभे केले असते, तर पराभवाचं चित्र दिसलं नसतं. या पराभवाचं खापर एकट्या शिवसेनेवर फोडून चालणार नाही. झालेल्या चुका स्वीकारून त्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
तसेच महानगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या वेळी मित्रपक्षांवर कुरघोडी करण्यात आली. मित्रपक्षांच्या तक्रारी समजून घेऊन तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून मतभेद दूर केले पाहिजेत. माझ्यावर कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय एकनाथ शिंदे घेतील. मी चुकीचं काही बोलत नसून शिवसैनिकांच्या भावना मांडत आहे. भाजपा मोठा आणि ताकदवान पक्ष असला, तरी मित्रपक्षांचीही गरज असते. त्यामुळे मित्रपक्षांचं म्हणणं ऐकून त्यांच्या भूमिकेलाही महत्त्व दिलं पाहिजे, असं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं.