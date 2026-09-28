'नुकसान भरपाई दिली नाही तर जिथे दिसतील तिथं मंत्र्यांच्या गाडी अडवू'-रविकांत तुपकर यांचा सरकारला इशारा
राज्यात दुष्काळ जाहीर करून जाहीर केलेली मदत तोकडी असल्याचा दावा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला. त्यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला.
Published : September 28, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 3:52 PM IST
बुलढाणा : पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरिपातील जवळपास सर्वच पिके करपून गेल्यानं बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या गंभीर परिस्थितीत सरकारनं कोरड्या दुष्काळाचा जीआर काढला आहे. असे असले तरी त्यातून शेतकऱ्याच्या पदरात काहीही पडणार नाही, अशी तीव्र टीका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. हा जीआर अतिशय फालतू आणि तकलादू असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारकडे तातडीने हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.
रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेनं बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हल्लाबोल मोर्चा काढला. शेकडो संतप्त शेतकरी जमा झाले. त्यांनी शासनाच्या जीआरची प्रत फाडून निषेध व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या मते, हा जीआर केवळ कागदी स्वरूपाचा आहे. प्रत्यक्ष मदतीची कोणतीही ठोस व्यवस्था त्यात नाही. पिके पूर्णपणे नष्ट झाल्यानं कर्जाचा बोजा वाढला आहे. पुढील हंगाम कसा पेरायचा, याबाबत शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. थातूरमातूर दौरे आणि स्टंटबाजी बंद करून सरकारनं शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गांभीर्यानं घ्यावा, अशी ठाम भूमिका संघटनेनं मांडली.
जीआरमधून शेतकऱ्यांना कसलाही दिलासा मिळणार नाही. फालतू जीआर काढू नका. शेतसारा माफ म्हणजे २० रुपये माफ करता का? सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे. नियमित कर्ज भरणऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये मिळाले पाहिजेत. सिबीलची अट रद्द केली पाहिजे. सोशल मीडियावरून पोस्टवरून हजारो शेतकरी आले आहेत. जर तुम्ही नुकसान भरपाई दिली नाही तर मंत्र्यांच्या जिथे दिसतील तिथं गाडी अडवू, अशी आमची भूमिका आहे-क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते, रविकांत तुपकर
राज्यभरात आंदोलन करण्याची क्रांतिकारी संघटनेची तयारी- मोर्चादरम्यान एका कार्यकर्त्यानं पोतराजच्या पारंपरिक वेशभूषेत आसूड ओढून लक्ष वेधून घेतलं यामुळे आंदोलनाला भावपूर्ण वळण मिळाले. रविकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना मदत न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी सातत्यानं मागण्या केल्या तरी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने राज्यभरात आंदोलन वाढविण्याची तयारी दर्शवली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारनं तातडीने लक्ष देणं आवश्यक असल्याची शेतकरीवर्गातून मागणी होत आहे.
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