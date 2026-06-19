रविकांत तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास स्थगित; मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाईला यश
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं होतं. मात्र मंत्री गिरीश महाजन यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्यानं हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.
Published : June 19, 2026 at 4:27 PM IST
बुलढाणा : सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, प्रलंबित पिकविमा रक्कम, शेतीपूरक व्यवसायांसाठी अनुदान, सिंचन सुविधा आणि इतर विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून बुलढाण्यात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं. मात्र आज जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन शिष्टाई केल्यानं हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. मंत्री महाजन यांनी रविकांत तुपकर यांची बुलढाण्यातील आंदोलनस्थळी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत येत्या चार ते पाच दिवसात रविकांत तुपकर यांच्यासोबत बैठक लावण्याचं ठोस आश्वासन दिलं. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. या शिष्टाईमुळे रविकांत तुपकर यांनी आपलं अन्नत्याग आंदोलन मागं घेतलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत होणार बैठक : रविकांत तुपकर म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे. चार-पाच दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली आणि मागण्या मान्य झाल्या, तर चांगलं. अन्यथा आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन उग्र रूपात सुरू करू. शेतकऱ्यांना यापुढं कोणतीही भ्रामक आश्वासनं चालणार नाहीत.” मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितलं की, “शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. त्यांच्या समस्या सोडवणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन कर्जमाफी, पिकविमा आणि इतर मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल.”
अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास स्थगित : हे आंदोलन स्थगित होणं शेतकरी संघटनांसाठी तात्पुरतं दिलासादायक ठरलं आहे. चार-पाच दिवसात सरकारकडून ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर राज्यभर आंदोलन उफाळून येण्याची शक्यता आहे. विदर्भ-मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांच्या दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि बाजारभावाच्या समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षांत अशा आंदोलनांची संख्या वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये मुख्यतः सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, खरीप हंगामातील पिकविम्याची प्रलंबित रक्कम तातडीनं वितरित करणं, विद्युत बिलात सवलत आणि सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देणं यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं यापूर्वीही शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. आता अपेक्षा आहे की, रविकांत तुपकर यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत ठोस निर्णय घेतला जाईल.
हेही वाचा :