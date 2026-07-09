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विधानभवनावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा; सोयाबीन-कापूस उधळून सरकारचा केला निषेध, रविकांत तुपकर ताब्यात

रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विधानभवनासमोर आंदोलन केलं.

Ravikant Tupkar Buldhana
रविकांत तुपकरांचा विधानभवनात आक्रमक आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 5:14 PM IST

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बुलढाणा : महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र झालं आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांच्या नेतृत्वात आज विधान भवनासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, हमीभाव, शेतकऱ्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीनं तोडगा काढावा या मागणीसाठी शेतकरी नेते तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या समूहासह विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत धडक दिली.


शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत द्या : आंदोलकांनी विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी सातबाऱ्यांच्या प्रती विधानभवनाच्या दिशेने भिरकावल्या. तसंच सोयाबीन आणि कापूस उधळून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. ‘शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत द्या’, ‘सरसकट कर्जमुक्ती द्या’, ‘दिलेला शब्द पाळा’, ‘शेतकरी आत्महत्या थांबवा’ अशा तीव्र घोषणांनी संपूर्ण विधानभवन परिसर दणाणून गेला. आंदोलनामुळं परिसरात मोठी वर्दळ निर्माण झाली.

रविकांत तुपकरांचं विधानभवनासमोर आंदोलन (ETV Bharat Reporter)



सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका : या आंदोलनाची पार्श्वभूमी गेल्या महिन्यात बुलढाण्यात झालेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची आहे. 15 ते 19 जून दरम्यान रविकांत तुपकर यांनी अन्नत्याग केला होता. त्यावेळी कृषी मंत्री गिरीश महाजन यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, आश्वासन दिल्यानंतरही बैठक झाली नाही आणि कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. या फसवणुकीमुळं तुपकर यांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.



शेतकरी आर्थिक संकटात : पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत तुपकरांसह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. या घटनेमुळं राज्य सरकारवर शेतकरी प्रश्नांबाबत वाढता दबाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात सध्या सोयाबीन, कापूस, ज्वारी इत्यादी पिकांना हमीभाव मिळत नसल्यानं आणि पीकविमा योजनेचा लाभ वेळेवर मिळत नसल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर आहेत. रविकांत तुपकर यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल.


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TAGGED:

रविकांत तुपकर
सरसकट कर्जमुक्ती
रविकांत तुपकर आंदोलन
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