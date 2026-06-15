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'ही कर्जमाफी नव्हे, कर्ज वसुली योजना'; सरकारवर गंभीर आरोप करत रविकांत तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरसकट कर्जमाफी आणि उर्वरित पीकविमा रक्कमेच्या मागणीसाठी बुलढाण्यात अनिश्चितकालीन अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले.

Ravikant Tupkar
रविकांत तुपकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 5:57 PM IST

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बुलढाणा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. मात्र, या योजनेतील कठोर अटी, निकष आणि विविध बंधनांमुळं लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप होत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून त्यांच्यासाठी अन्यायकारक आणि फसवी असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आजपासून (15 जून) अनिश्चित काळासाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे.

कर्जवसुलीची योजना बनली आहे : बुलढाणा येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर आज सकाळी 9 वाजल्यापासून रविकांत तुपकर अन्नत्याग आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "सरकारनं निवडणुकीच्यावेळी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिलं होतं. मात्र, प्रत्यक्ष शासन निर्णयामध्ये विविध अटी लादून कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित करण्यात आला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ही योजना कर्जमाफीची नसून कर्जवसुलीची योजना बनली आहे."

प्रतिक्रिया देताना रविकांत तुपकर (ETV Bharat Reporter)

उर्वरित पीकविमा रक्कम देण्याची मागणी : रविकांत तुपकर यांच्यामते, अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत असतानाच बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी हक्काच्या पीकविमा लाभापासूनही वंचित आहेत. त्यामुळं सरसकट कर्जमाफी आणि उर्वरित पीकविमा रक्कम देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी राज्यभर आंदोलनाची चेतावणी दिली होती. चार दिवसांपूर्वी जळगाव जामोद येथे फसव्या कर्जमाफीच्या निषेधार्थ मोर्चाही काढण्यात आला होता. त्यावेळी रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली होती.

रविकांत तुपकर यांचं अन्नत्याग आंदोलन : याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही लोकशाही मार्गाने आणि पूर्ण शांततेत आंदोलन करत आहोत. सरकारने तातडीनं सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीकविमा द्यावा. अन्यथा हे आंदोलन राज्यभर अधिक तीव्र होऊ शकते." सध्या रविकांत तुपकर यांचं अन्नत्याग आंदोलन सुरू असून, त्याकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार किती गांभीर्याने पावले उचलते, यावर भविष्यातील शेतकरी आंदोलनांची दिशा अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या या आंदोलनाला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसून येत आहे.

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TAGGED:

अन्नत्याग आंदोलन
RAVIKANT TUPKAR
RAVIKANT TUPKAR HUNGER STRIKE
रविकांत तुपकर
RAVIKANT TUPKAR

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