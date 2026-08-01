सरकारची कर्जमुक्ती म्हणजे शुद्ध फसवणूक; 56 लाख शेतकऱ्यांचे 'सीबिल' खराब होणार, रविकांत तुपकर यांचा दावा
रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' वर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Published : August 1, 2026 at 8:11 PM IST
कोल्हापूर : राज्य सरकारनं जाहीर केलेली कर्जमाफी ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती नसून ती केवळ एक तडजोड आहे, असा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केलाय. या योजनेमुळं महाराष्ट्रातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांचे सीबिल रेकॉर्ड कायमचे खराब होणार असून भविष्यात त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळणे कठीण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसंच ऑगस्ट महिन्यात कोल्हापुरातून मोठ्या आंदोलनाची घोषणाही त्यांनी केली.
कर्जमाफी की बँकांशी तडजोड? : रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या कर्जमाफीच्या धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवलं आहे. सरकार 1 ऑक्टोबर 2021 ते 30 सप्टेंबर 2022 दरम्यानच्या थकीत कर्जदारांना 35 टक्के रक्कम देणार असून उरलेली रक्कम बँकांनी 'राईट ऑफ' म्हणजेच सोडून द्यायची आहे. याचप्रमाणे 2023 पर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी 55 टक्के, 2024 पर्यंत 70 टक्के आणि 2025 पर्यंत 85 टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. मात्र, बँकांनी उरलेली रक्कम 'राईट ऑफ' केल्यामुळं 56 लाख शेतकऱ्यांचे सीबिल खराब होणार आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना मुलांचं शिक्षण, घर किंवा व्यवसायासाठी भविष्यात बँकांकडून कर्ज मिळणार नाही. "या खराब होणाऱ्या सीबिलची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का?" असा संतप्त सवाल तुपकरांनी उपस्थित केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारला आव्हान : केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही दोन लाखांच्या कर्जमाफीत समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी तुपकरांनी केली आहे. याशिवाय आयटीआर भरणाऱ्या आणि मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही लाभ मिळावा, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "कर्जमुक्ती हा आमचा अधिकार आहे, उपकार नाही," असं म्हणत त्यांनी सरकारनं सरसकट दोन लाख रुपये व्याजासहित भरावेत, अशी मागणी केली. मंत्र्यांच्या अभ्यासावर बोलताना ते म्हणाले की, "ज्यांना वाटतं आमचा अभ्यास काही नाही, त्यांनी कोल्हापूरच्या कोणत्याही चौकात समोरासमोर चर्चेला यावं".
विकास म्हणजे केवळ रस्ते नव्हे : शक्तीपीठ महामार्गाला आपला सुरुवातीपासूनच विरोध असल्याचं सांगत तुपकरांनी कोणताही शेतकरी जमिनी देण्यास ठाम नकार देणार असल्याचं सांगितलं. "शेतकरी आपल्या लेकरापेक्षा जास्त जीव जमिनीला लावतो," असं सांगत समृद्धी महामार्गामुळं शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात कोणताही आर्थिक बदल झाला नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. "रस्ते आणि इमारती म्हणजे विकास नाही, तर मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणे म्हणजे खरा विकास आहे," अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला आरसा दाखवला.
आगामी आंदोलनाची दिशा : उसाचे दर वाढवणे, एकरकमी एफआरपी देणे आणि सध्याची पीक विमा योजना बदलून 'जुनी एक रुपयाची योजना' पुन्हा लागू करणे, या मागण्यांसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आता रस्त्यावर उतरणार आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांना सध्या कोणतेही अधिकार उरले नसून सरकार केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शेतकरी सरकारला झुकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देत तुपकरांनी आगामी संघर्षाचे संकेत दिले आहेत.
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