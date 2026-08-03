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कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक; सिबिल खराब होत असल्याचा रविकांत तुपकरांचा आरोप

'अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी' योजनेवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जोरदार टीका करत ही योजना शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.

Ravikant Tupkar on Farmers loan
रविकांत तुपकर यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 3:25 PM IST

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नांदेड - राज्य सरकारच्या 'अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी' योजनेवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जोरदार टीका करत ही योजना शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे. नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना तुपकर म्हणाले, "कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे CIBIL रेकॉर्ड खराब होत असून, भविष्यात शिक्षण, शेती किंवा इतर कारणांसाठी कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी निधी नसल्याचे सांगितले जाते, मात्र मोठ्या प्रकल्पांसाठी आणि उद्योगपतींसाठी निधी उपलब्ध होतो." "आमदार, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खर्चात कपात करून शेतकऱ्यांना मदत करावी," अशी मागणी त्यांनी केली.

शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला विरोध - यावेळी त्यांनी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पालाही विरोध दर्शवत हा प्रकल्प तातडीने थांबवावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांनी हा महामार्ग मागितलेला नसून, त्यांच्या जमिनी संपादित करून त्यांचे नुकसान केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. समृद्धी महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किंवा निर्यातीत अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याचेही ते म्हणाले.

बोगस बियाणे वाटप - नांदेडसह सीमावर्ती भागात बोगस बियाण्यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोपही तुपकर यांनी केला. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातून बोगस बियाणे येत असून, शेकडो बोगस कंपन्या काही अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करून कडक शिक्षा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करु - आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांवर तडीपारीसह विविध कारवाया करून सरकार दडपशाही करत असल्याचा आरोप करत, "ही दडपशाही तातडीने थांबवावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल," असा इशाराही रविकांत तुपकर यांनी दिला.

दडपशाही तातडीने थांबवावी - सरकार आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवर कारवाई होत असल्याचा दावा करत, "ही सरकारची दडपशाही तातडीने थांबवावी," अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच क्रांतिकारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करणे, तडीपारच्या कारवाया करणे अशा प्रकारे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सामान्य जनतेचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार असून, सरकारने ही भूमिका बदलावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.

हेही वाचा - शेतकरी कर्जमाफी टप्प्याटप्प्याने होणार; पहिल्या-दुसऱ्या यादीत नाव नसल्यास चिंता करू नका - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

TAGGED:

FARMERS LOAN WAIVERS
RAVIKANT TUPKAR
रविकांत तुपकर
अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना
RAVIKANT TUPKAR ON FARMERS LOAN

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