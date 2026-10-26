'कर्जत, भीमाशंकरमधील वृक्षतोड तत्काळ थांबवा; झाडं नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्प हलवा'; रविकांत तुपकर आक्रमक
कर्जत, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीला शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.
Published : October 26, 2026 at 5:56 PM IST
पुणे - कर्जत, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीला शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. ही वृक्षतोड तत्काळ थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील एखादं झाड तोडण्यासाठी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. मात्र, दुसरीकडं हजारो झाडांची तोड केली जात असेल, तर हा कोणता न्याय? असा सवाल तुपकर यांनी उपस्थित केला.
अवैध वृक्षतोड थांबवा - कर्जत, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीवर संताप व्यक्त करताना रविकांत तुपकर म्हणाले, “आमच्या शेतातील झाड तोडायचं असेल, तर अनेक परवानग्या मागितल्या जातात. मग इकडं हजारो झाडं तोडली जात असताना प्रशासन आणि सरकार नेमकं काय करत आहे?” ही अवैध वृक्षतोड असून ती तातडीनं थांबवली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
पर्यायी ठिकाणी संबंधित प्रकल्प हलवा - "विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. झाडं आणि जंगलांचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागणार नाही, अशा पर्यायी ठिकाणी संबंधित प्रकल्प हलवण्याचा विचार सरकारनं करावा," अशी मागणीही तुपकर यांनी केली.
सखोल चौकशी करा - “जिथं झाडं नाहीत, तिकडं प्रकल्प हलवा; पण पर्यावरणाचा नाश करून विकास करू नका, तसंच सरकारचे दिवस भरत आले आहेत, असा याचा अर्थ आहे. भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न केवळ झाडांपुरता मर्यादित नसून, तो पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा आणि शासनाच्या धोरणांचा प्रश्न असून, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोड तातडीनं थांबवून या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत," अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
- 'कर्जतचा प्रकल्प पर्यावरणपूरकच, विरोधकांचं फेक नॅरेटिव्ह म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी धोरण'; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
- कर्जतमध्ये टोरेंट पॉवर प्रकल्पासाठी 23 हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल होण्याची भीती; पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, राज ठाकरे घेणार सभा
- महाराष्ट्राचे हित डावलून गुजरातच्या कंपनीचा फायदा; कर्जत येथील बेसुमार वृक्षतोडीवर आदित्य ठाकरे आक्रमक