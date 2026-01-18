ETV Bharat / state

अमरावती महापालिका निवडणूक : सत्ता भाजपाकडं, आमदार रवी राणांच्या भोवती फिरणार राजकारण

अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत आमदार रवी राणा यांच्या पक्षानं मोठं यश मिळवलं. त्यामुशं आता अमरावतीमध्ये सत्ता रवी राणांच्या भोवती फिरणार आहे.

आमदार रवी राणा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 18, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
अमरावती : अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी संपूर्ण सत्ताकारण सरळ सोपं नाही. बहुमताच्या गणितात भाजपाचं नाव पुढं असलं तरी सत्ता स्थापनेच्या केंद्रस्थानी युवा स्वाभिमान पक्षाचे नेते आमदार रवी राणा असल्याचं स्पष्ट चित्र आहे. अमरावती महानगरपालिकेत भाजपा युवा स्वाभिमान पार्टीच्या मदतीनं सत्ता स्थापन करणार का? याबाबत राजकीय विश्लेषक माधव पांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना राजकीय विश्लेषण मांडलं.

रवी राणा यांच्या वाढत्या राजकीय ताकदीची नांदी : "निवडणूक निकालानंतर भाजपानं रवी राणांना दहा जागा दिल्या असत्या तर आज भाजपाचं बहुमत आलं असतं, असा दावा केला जातोय. वास्तवात मात्र हा दावा राजकीय दृष्ट्या अपुरा आणि वास्तवाशी विसंगत आहे. आमदार रवी राणांचा मूळ उद्देश हा आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्याचा होता. त्यामुळं प्रत्येक प्रभागात आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देणं हेच त्यांच्या राजकारणाचं पहिलं आणि महत्त्वाचं पाऊल ठरलं. युती करून मर्यादित जागांवर थांबण्याऐवजी स्वतंत्र लढत देत 15 जागा जिंकणं हीच रवी राणा यांच्या वाढत्या राजकीय ताकदीची नांदी ठरली," असं माधव पांडे म्हणाले.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना राजकीय विश्लेषक माधव पांडे (ETV Bharat Reporter)

15 जागांमुळं राणांची वाढली बार्गेनिंग पॉवर : "युवा स्वाभिमानला मिळालेल्या 15 जागांमुळं रवी राणांची सत्ता स्थापनेतील भूमिका निर्णायक बनली आहे. फडणवीस यांचा आशीर्वाद, सरकारसोबत असल्याचं प्रभावी प्रचार तंत्र आणि भाजपाची मतं आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न या सगळ्याचा फायदा रवी राणांना मिळाल्याचं स्पष्ट दिसून येतंय. विशेष म्हणजे अवघ्या तीन वरून पंधरा सदस्यांपर्यंत वाढलेली रवी राणा यांची ताकद ही त्यांचं बार्गेनिंग पॉवर वाढवणारी ठरते आहे," असं माधव पांडे म्हणाले.

मुस्लिम मतांचं गणित आणि एआयएमआयएमचा फायदा : "नवनीत राणा विरुद्ध एआयएमआयएम असा संघर्ष उभा राहिल्यास त्याचा फायदा भाजपाला होईल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा उलट परिणाम झाला. अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम मतं मोठ्या प्रमाणात एआयएमआयएमकडं वळली. एआयएमआयएमची ताकद वाढली. या संपूर्ण प्रक्रियेत युवा स्वाभिमानला अप्रत्यक्ष फायदा झाला. एआयएमआयएमच्या उमेदवारांनी महापालिकेत सर्वाधिक मताधिक्यानं विजय मिळवणं हे ह्या बदलत्या राजकारणाचं स्पष्ट उदाहरण ठरलं," असं माधव पांडे यांनी सांगितलं.

भाजपाचा तिकीट वाटपात गोंधळ : "भाजपाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवडणुका अत्यंत संयमानं आणि शिस्तीत हाताळली. याबाबत सर्वसाधारण मत एकसारखा आहे. मात्र खरी अडचण निर्माण झाली ती तिकीट वाटपाच्या टप्प्यावर. कोर कमिटीना केलेल्या निर्णयामुळं अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ते नाराज झालेत. याचाच परिणाम असा झाला की 50 जागांचं लक्ष असलेल्या भाजपाला थेट 25 जागांवर येऊन थांबावं लागलं," असं माधव पांडे म्हणाले.

रवी राणा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

रवी राणांचा असा असणार पुढचा डाव : "अमरावतीचा महापौर हा भाजपाचा असेल असं आमदार रवी राणा यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र याकरिता भाजपाकडं 44 असा मॅजिक फिगर असणं गरजेचं आहे. भाजपा आणि युवा स्वाभिमान मिळून 40 जागा होत आहेत. अशा परिस्थितीत आमदार रवी राणा स्वतंत्र गट उभारून त्यामध्ये बीएसपीचे तीन वंचित बहुजन आघाडीचा एक आणि इतर अपक्ष यांना एकत्र आणून स्वतंत्र मोठा गट आमदार रवी राणा उभा करतील, असं माधव पांडे यांनी सांगितलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का आणि अस्तित्व मर्यादित : "राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुस्लिम मतांवर मोठी अपेक्षा ठेवली होती. मात्र मुस्लिम मतं मिळाली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ 11 जागांवर समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा काँग्रेस मधून उमेदवार पळवून आणण्याचा प्रयोगही अपयशी ठरला. अजित पवार यांनी अमरावतीत मुस्लिम नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र, त्याचा अपेक्षित फायदा झाला नाही," असं माधव पांडे म्हणाले.

राष्ट्रवादीला ठेवणार सत्तेपासून दूर : "पुण्यात जे घडलं तसंच अमरावतीतही होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा हे राज्यात मित्रपक्ष असलं, तरी आता अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या तयारीत आहे. एकूणच अमरावती महापालिकेच्या सत्ताकारणात भाजपाचे वर्चस्व असलं तरी सत्ता कोणाच्या हातात जाणार याचा निर्णय रवी राणांच्या पुढील राजकीय डावपेचांवर अवलंबून राहणार," असं माधव पांडे यांनी स्पष्ट केलंय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची वोट बँक डिस्टर्ब : "अमरावती शहरातील मुस्लिम मतदारांनी एआयएमआयएमचा झेंडा हाती घेतलाय हे स्पष्ट झालंय. विधानसभा निवडणुकीत देखील मुस्लिम मतं ही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत नव्हती. आता देखील ती राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत नाही. एकूणच राष्ट्रवादी काँग्रेसची वोट बँक आता डिस्टर्ब झाली आहे. यापुढं मुस्लिम मतं राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार, नाही हे स्पष्ट असताना पुढल्या काळात हिंदू मतांचं विभाजन होऊ नये याकरिता भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेसलासोबत घेणार नाही," असं माधव पांडे म्हणतात.

