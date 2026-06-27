अमरावतीत नवनीत राणांवरून कलगीतुरा; रवी राणा म्हणाले, 'तुमची काय ओळख?' बळवंत वानखडे म्हणतात 'मी हिरोईन नाही'
अमरावतीचे काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे आणि आमदार रवी राणा यांच्यात माजी खासदार नवनीत राणा यांच्यावरून जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली आहे
Published : June 27, 2026 at 2:55 PM IST
अमरावती : अमरावतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या नावावरून शाब्दिक युद्ध रंगलं आहे. बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी एका कार्यक्रमात विद्यमान खासदार बळवंत वानखडे यांच्यावर टीका करताना "दिल्लीत अमरावतीच्या खासदारांना कोणी ओळखत नाही. स्वतःची ओळख सांगण्यासाठी त्यांना मी नवनीत राणा यांचा पराभव केला असं सांगावं लागतं," असा टोला लगावला. या वक्तव्याला खासदार बळवंत वानखडे यांनीही तितक्याच खरमरीत शब्दात प्रत्युत्तर दिलं.
दिल्लीत ओळख नवनीत राणांमुळंच : रवी राणा यांनी आपल्या भाषणात नवनीत राणा यांच्या संसदीय कार्याचा गौरव करताना त्यांच्या काळात केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि निधी मोठ्या प्रमाणावर अमरावतीत आल्याचा दावा केलाय. संसदेत त्यांनी जिल्ह्याचा आणि राज्याचा प्रभावी आवाज म्हणून काम केल्याचं सांगितलं. आजची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे बदलली असल्याचा आरोप रवी राणा यांनी केला. विद्यमान खासदारांना दिल्लीत स्वतःची ओळख निर्माण करता आलेली नसून मी नवनीत राणा यांना पराभूत केलेला खासदार आहे, असं सांगूनच स्वतःची ओळख करून द्यावी लागते. हा जिल्ह्यासाठी मोठा तोटा असल्याचा दावा रवी राणा यांनी केला.
पराभवामुळं जिल्ह्याचं नुकसान : नवनीत राणा पुन्हा निवडून आल्या असत्या तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना केंद्रीय मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळं अमरावतीला भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्यानंतर पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री मिळाला असता असं रवी राणा म्हणाले. नवनीत राणा यांचा पराभव हा चुकीच्या प्रचाराचा परिणाम असल्याचा आरोप करत संविधान संपुष्टात येईल. असा अपप्रचार झाल्यामुळं मतदारांवर परिणाम झाला आणि त्याचा फटका निवडणुकीत बसला असं रवी राणा यांनी नमूद केलं.
कामातून ओळख निर्माण करतो : रवी राणा यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना खासदार बळवंत वानखडे यांनी नवनीत राणा यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. "मी काही हीरोइन नाही आणि नौटंकी करून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करत नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रानं मला ओळखलं नाही तरी चालेल पण मी माझ्या कामात समाधानी आहे," असं खासदार बळवंत वानखडे यांनी स्पष्ट केलं.
प्रसिद्धी वेगळी, काम वेगळं : नवनीत राणा यांनी ज्या समाज घटकाच्या मतांवर निवडून आल्या त्या घटकांचे प्रश्न त्यांनी संसदेत कितीवेळा मांडले याचं उत्तर द्यावं. स्वतःचे संसदीय कामकाज अधिक प्रभावी असल्याचा दावा करत बळवंत वानखडे यांनी प्रसिद्धी आणि काम यात फरक असल्याचं सांगितलं. हनुमान चालीसा, उद्धव ठाकरेंच्या घरासमोर आंदोलनाची भूमिका आणि चर्चेत राहणाऱ्या घटनांमुळं नवनीत राणा परिचित झाल्या असल्या तरी ती लोकप्रियता जनतेने स्वीकारली नसल्याचा दावा देखील खासदार बळवंत वानखडे यांनी केला.
जनतेनं नाकारल्यामुळं पराभव : नवनीत राणा यांचा पराभव हा जनतेने दिलेला कौल असल्याचं खासदार बळवंत वानखडे म्हणाले. प्रसिद्धीमुळं नव्हे तर जनतेच्या नाराजीमुळं त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला असा दावा करत 2019 च्या निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होईल असा विश्वास देखील खासदार बळवंत वानखडे यांनी व्यक्त केला.
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