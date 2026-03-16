मंत्री, आमदारांच्या कॅन्टीनला गॅस टंचाईचा फटका, कुठं चुलीचा तर कुठं इलेक्ट्रिक शेगडीचा घेतला जातो आधार

नागपुरातील रवी भवनातील कॅन्टीनमध्ये गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी, कॅन्टीन प्रशासनाला स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर करावा लागत आहे.

आमदार निवास
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 7:45 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 8:16 PM IST

नागपूर : नागपूर शहरात घरगुती गॅस सिलेंडरचा अद्याप तुटवडा जाणवत नसला तरी व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यानं अनेक हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांना सिलेंडर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं अनेक व्यवसाय आणि उद्योग धोक्यात आले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यानं याचा थेट फटका केवळ व्यावसायिक वर्गालाच नाही तर शासकीय कार्यालयांना सुद्धा बसतोय. नागपुरातील मंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या 'रवी भवन' येथील हॉटेल सुद्धा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. सिलेंडरच मिळत नसल्यानं इंडेक्स चुलीवर जेवण तयार केलं जातंय. अशीच परिस्थिती आमदार निवास येथील कॅन्टीनची आहे. इथं तर चुलीवर जेवण तयार करावं लागत आहे.


रवी भवन येथील कॅन्टीनमध्ये गॅस सिलेंडरचा तुटवडा : मंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या 'रवी भवन' येथील कॅन्टीनमध्ये सध्या गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळं स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक शेगडीचा पर्याय वापरावा लागत आहे. परिणामी, नाश्ता आणि जेवण तयार करण्यासाठी आधीपेक्षा जवळपास दुप्पट वेळ लागत असल्याची माहिती कॅन्टीन कर्मचाऱ्यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना शेफ लक्ष्मण जमदाडे (ETV Bharat Reporter)


कॅन्टीनचा मेन्यू गडबडला : रवी भवन महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या मंत्र्यांचे नागपुरातील अधिकृत मुक्कामचे ठिकाण आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात आणि इतर वेळीही मंत्री, शासकीय अधिकाऱ्यांची येथे नियमित ये-जा असते. त्यामुळं रवी भवनात असलेल्या कॅन्टीनमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात नाश्ता आणि जेवणाची व्यवस्था केली जाते. परंतु, गेल्या काही दिवसापासून गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्यानं कॅन्टीन प्रशासन अडचणीत आले आहे.



सिलेंडर मिळायला 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी : कॅन्टीनची जबाबदारी असलेले संतोष कंधारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "यापूर्वी कॅन्टीनमध्ये रोज स्वयंपाकासाठी किमान 3 गॅस सिलेंडरचा वापर केला जायचा. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणखी तीन सिलेंडर अतिरिक्त साठ्यात उपलब्ध असतात. त्यामुळं स्वयंपाकाचं काम अगदी सुरळीत पार पडत होतं. मात्र, सध्या गॅस सिलेंडरची बुकिंग केल्यानंतरही त्वरित पुरवठा होत नसल्यामुळं बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे." "संबंधित गॅस एजन्सीकडून सिलेंडर मिळण्यासाठी किमान १५ ते २० दिवसाचा कालावधी लागू शकतो," अशी माहिती शेफ लक्ष्मण जमदाडे यांनी दिली.



इलेक्ट्रिक शेगडीचा आधार : याही परिस्थितीत कॅन्टीनमधील स्वयंपाक थांबू नये यासाठी इलेक्ट्रिक शेगडीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक शेगडीवर स्वयंपाक करताना वेळ अधिक लागत असल्यानं कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. कॅन्टीनमधील शेफ लक्ष्मण जामदाडे यांनी सांगितलं, "गॅस शेगडीवर एखादा पदार्थ तयार करण्यासाठी साधारण १० मिनिटे लागतात. परंतु आता इलेक्ट्रिक शेगडीवर तोच पदार्थ बनवण्यासाठी आता २० मिनिटांपेक्षाही अधिक वेळ लागत आहे. त्यामुळं एकावेळी अनेक पदार्थ तयार करणं कठीण जात आहे."

वेळापत्रक सांभाळणं झालं कठीण : कॅन्टीनमध्ये नाश्ता आणि जेवण तयार करण्याचं वेळापत्रक सांभाळणं कर्मचाऱ्यांसाठी मोठं आव्हान ठरत आहे. तरीही उपलब्ध साधनांचा वापर करून सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, मंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या रवी भवनमध्येच गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत असल्यानं शहरातील गॅस पुरवठा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. लवकरात लवकर गॅस सिलेंडरचा नियमित पुरवठा सुरू झाल्यास कॅन्टीनचे कामकाज पुन्हा पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा लक्ष्मण जमदाडे यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा -

  1. एमएनजीएलकडून पाईपलाईन व्यावसायिक गॅसमध्ये 20 टक्के कपात; हाॅटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग, मेस व्यावसायिक अडचणीत
  2. कोळशाच्या दरात 10 टक्क्यांनी वाढ; गॅस टंचाईमुळं कोळसा शेगडीला पुन्हा मागणी
  3. गॅस टंचाईचा फटका; सीएसएमटीच्या खाऊ गल्लीत पुन्हा घुमतोय 'स्टोव्ह'चा आवाज!
