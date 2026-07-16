वसतिगृहात उंदरांचा सुळसुळाट, बेडवर सापांचा वावर; विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, निवासी क्रीडा शाळेत धक्कादायक प्रकार
कोल्हापूरच्या निवासी क्रीडा प्रशालेत उंदरांच्या सुळसुळाटामुळं आठवडाभरात सहा विद्यार्थ्यांना उंदराने (Rats Bite) चावा घेतला. सापांचाही वावर वाढल्यानं पालकांनी संताप व्यक्त करत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.
Published : July 16, 2026 at 8:26 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शिंगणापूर परिसरातील राजर्षी शाहू छत्रपती विद्यानिकेतन व निवासी क्रीडा प्रशालेत एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या या नामांकित क्रीडा प्रशालेतील वसतिगृहात उंदरांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट (Rats Bite) झाला असून, गेल्या आठवडाभरात सहा विद्यार्थिनींचा उंदरांनी चावा घेतला आहे. विशेष म्हणजे, बुधवारी एकाच रात्री चार विद्यार्थिनींना उंदरांनी कुरतडल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
एकाच विद्यार्थिनीला वर्षभरात तीनदा उंदीर चावला : या वसतिगृहात गेल्या 3 वर्षांपासून राहणाऱ्या संस्कृती कृष्णा पारळे या विद्यार्थिनीने सांगितलं, " या वसतिगृहातील अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. उंदरांचा वावर प्रचंड वाढला आहे आणि त्याचा त्रास या ठिकाणच्या विद्यार्थिनींना रोज सहन करावा लागत आहे. मला गेल्या एका वर्षात तब्बल तीनवेळा उंदीर चावला. प्रत्येकवेळी रेबीज आणि टीटीची इंजेक्शने घ्यावी लागली आहेत." वारंवार होणाऱ्या या त्रासामुळं आणि दहशतीमुळं संस्कृतीसह इतर विद्यार्थिनी देखील भीतीच्या छायेखाली आहेत. सध्या 7वी, 8वी आणि 10वी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या हाताला आणि पायाच्या टाचांना उंदरांनी लक्ष्य केलं असून, एका विद्यार्थिनीच्या पायाची टाच तर उंदरांनी कुरतडून काढल्याची माहिती बाधितेनं दिली आहे.
उंदरांच्या मागोमाग सापांचा बेडवर वावर : केवळ उंदीरच नव्हे, तर त्यांच्या सुळसुळाटामुळं आता सापांचा वावरही वसतिगृहात वाढला आहे. उंदरांच्या शिकारीसाठी साप थेट विद्यार्थिनींच्या बेडपर्यंत येत असल्याचं भीषण वास्तव विद्यार्थिनींनी बोलून दाखवलं आहे. "रात्री झोपेत असताना बेडवर साप येतात, त्यामुळं प्रचंड भीती वाटते," असं एका विद्यार्थिनीनं सांगितलं. यामुळं विद्यार्थिनींची रात्रीची झोप उडाली असून त्यांच्या अभ्यासावरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
कोटींच्या खर्चात खेळाडू मुली दुर्लक्षित : "या गंभीर प्रकाराबाबत तक्रार केल्यावर प्रशासनाने केवळ उंदरांचे सापळे आणि औषध देऊन आपली जबाबदारी झटकली आहे," असं म्हणत सामाजिक कार्यकर्ते अमर पाटील यांनी प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी सांगितलं, "एका बाजूला जिल्हा परिषदेच्या मीटिंग हॉलच्या इंटेरियरसाठी 3 ते 4 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, मात्र 40 वर्षे जुन्या इमारतीतील या खेळाडू मुलींच्या मूलभूत सोयींकडं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. येथील संडास-बाथरुमची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. प्रशासकीय राजवट काळात तर यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नव्हते." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पालकांमध्ये संतापाची लाट : आपल्या मुली खेळाडू बनून चमकतील या आशेने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पालकांनी त्यांना येथे पाठवलं, मात्र आता मुलींच्या जिवावर बेतत असल्यानं अनेक पालकांनी आपल्या मुलींना घरी घेऊन जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्याध्यापक अतुल देवकर यांनी, "उंदीर चावलेल्या मुलींवर तातडीनं उपचार सुरू असल्याचं आणि उंदरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करणार असल्याचं सांगितलं."
कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी होणार? : शाळा प्रशासन आता या प्रकारावर उपाय करणार असली, तरी या धक्कादायक बाबीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी होणार? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण भागातील या 'चमकणाऱ्या ताऱ्यांना' प्रशासकीय अनास्थेमुळं काळोखात राहावं लागत असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
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