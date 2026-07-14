51 रुपयांत झाड लावून डिस्काउंट मिळवा; जिओ-टॅगिंगद्वारे झाडांवर ऑनलाईन नजर, पर्यावरणासाठी भन्नाट उपक्रम
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतुल रत्नपारखी यांनी 51 रुपयांत वृक्षारोपण योजना सुरू केलीय. झाड वर्षभर जगवल्यास जिओ-टॅगिंगद्वारे पडताळणी करून विविध सवलती दिल्या जातात.
Published : July 14, 2026 at 4:20 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : आजकाल विविध प्रकारची डिस्काउंट कूपन देऊन ग्राहकांना आकर्षित केलं जातं. मात्र, असाच काहीसा फंडा पर्यावरण वाचवण्याचं काम करण्यासाठी वापरला जातोय. एका पर्यावरण प्रेमीने चक्क "झाडे जगवा आणि लाभ मिळवा" अशी योजना कार्यान्वित केली आहे. अतुल रत्नपारखी असं या व्यक्तीचं नाव असून ते व्यावसायिक म्हणून शहरात कार्यरत आहेत. झाड लावण्यासाठी अवघे 51 रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे.
पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढावा : झाड जगण्याचं आणि वाढवण्याचं काम संबंधित व्यक्तींनी करावं अशी अट घातली जाते. जी व्यक्ती वर्षभर झाड वाढवेल त्याची निगा राखेल त्यांना विविध प्रकारे सूट देण्यात येत आहे. जास्तीतजास्त वृक्षारोपण करण्याचा उद्देश्य असल्यानं अशी अनोखी शक्कल लढवली आहे. आजकालच्या डिजिटल युगात एखादा फायदा असल्याशिवाय कोणीच काही काम करत नाही असं म्हणतात, त्यामुळं निसर्ग वाचवण्याची जबाबदारी सर्वांची असताना देखील त्यासाठी भेटवस्तू किंवा काहीतरी लाभ देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळं पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशानं ही अनोखी योजना सुरू केल्याचं अतुल रत्नपारखी यांनी सांगितलं.
51 रुपयात लागते झाड : आजच्या धकाधकीच्या युगात अनेक कामं करण्याची इच्छा असूनही ती करणं शक्य होत नाही. अशात पर्यावरणासाठी वृक्षारोपण हा विषय तर सोशल मिडिया किंवा कागदावरच अधिक राबवला जातो. अनेक नागरिकांना आपल्या दारात झाड हवं असतं, मात्र ते लावणार कोण? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळंच शहरातील अतुल रत्नपारखी या निसर्गप्रेमीनं 51 रुपयात वृक्षारोपण अशी संकल्पना राबवली. "रत्नपारखी बहुउद्देशीय संस्था" मार्फत त्यांनी अनोखा उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली. ज्या कुटुंबाला झाड लावायचं आहे त्यांनी संपर्क करून आपली नोंदणी करायची, नोंदणी झाल्यावर व्यक्तीशी संपर्क साधला जातो. त्याचा पत्ता, कोणतं झाड लावायचं आहे, कधी लावायचं आहे याबाबत माहिती घेतली जाते. त्यानुसार संस्थेचा माणूस त्यांच्या घरी जाऊन खड्डा खोदून झाड लावून दिलं जातं. शिवाय त्याची निगा कशी राखायची, कोणतं खत किंवा कीटकनाशक वापरायचं त्याबद्दल माहिती दिली जाते. त्यानंतर ते झाड वाढवण्याचं काम कुटुंबीयाने करायचं अशी माहिती निसर्गप्रेमी अतुल रत्नपारखी यांनी दिली.
झाड वाढते का नाही यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर : वृक्ष लागवड अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते, मात्र त्यांचं संवर्धन मात्र म्हणावं तसं होत नाही. त्यामुळं एका ठिकाणी झाड लावलं की त्याला ऑनलाइन पद्धतीनं (जियो टॅगिंग) सॅटॅलाइट सोबत जोडलं जातं, जेणेकरून प्रत्येक आठवड्याला त्याची किती वाढ होत आहे, त्याबाबत अद्यावत माहिती ठेवता येईल. एकदा झाड त्या पद्धतीने ऑनलाइन झालं की प्रत्येक क्षणाला त्याची किती वाढ होत आहे, ते सुकलं तर नाही ना? याची माहिती मिळते, जर झाडाची वाढ खुंटली असेल तर तातडीनं तिकडं जाऊन नेमकी अडचण पहिली जाते. जर काही औषध फवारणी किंवा खत टाकायचं असल्यास उपाययोजना केल्या जातात. मात्र ज्या व्यक्तीनं ते झाड लावून घेतलं त्यांनी त्या झाडाची काळजी घेणं गरजेचं असतं. त्यानुसारच आम्ही सूचना देतो. काही अडचण असल्यास आम्हाला माहिती देणं गरजेचं असतं. तरीही आम्ही ऑनलाइन पाहणी करतो अशी माहिती अतुल रत्नपारखी यांनी दिली.
झाड जागवण्यासाठी योजना : आजकाल बक्षीस योजना, किंवा डिस्काउंट कूपन देण्याची पद्धत आहे. फायदा असल्याशिवाय ग्राहक येत नाहीत. तसंच जर फायदा दिसला तर लोक वृक्ष जगवतील अशी आशा असल्यानं अनोखी योजना सुरू केली आहे.
झाड जगवल्यास मिळणार विविध सवलती
1) मोफत आरोग्य तपासणी
2) रक्त तपासणी शुल्कात सवलत
3) डॉक्टरांच्या तपासणी शुल्कात सूट
4) हॉटेलमध्ये 5 ते 10 टक्के सवलत
5) शाळेच्या प्रवेश शुल्कात सवलत
6) अभ्यासक्रमांवर सवलत
7) इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर सूट
8) सलून आणि पार्लरमध्ये 10 टक्के सवलत
10) वाहन तपासणी व दुरुस्तीवर सवलत
11) कर्जाबाबत मोफत सल्ला व मार्गदर्शन
...तर डिस्काउंट कार्ड रद्द : ही सवलत फक्त आणि फक्त झाड जगणाऱ्या व्यक्तींसाठीच आहे. मात्र, ऑनलाइन तपासणीत झाडाची योग्य काळजी घेतली जात नसल्याचं आढळल्यास संबंधित व्यक्तीचं डिस्काउंट कार्ड रद्द केलं जाईल, असं अतुल रत्नपारखी यांनी स्पष्ट केलं. संस्थेचं एक लाख झाडं जगवण्याचं उद्दिष्ट असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शाळांमध्ये केली जात आहे जनजागृती : रत्नपारखी बहुउद्देशीय संस्थेनं अनोखी योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. त्यानुसार योजनेला प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे. महिनाभरात जवळपास 50हून अधिक लोकांनी झाड लावण्यासाठी नोंदणी केली असून त्यानुसार वृक्षारोपण करण्यात आलं आहे. शिवाय विविध शाळांमध्ये जाऊन वृक्षारोपण किती गरजेचं आहे, त्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थी देशाचे भविष्य असून त्यांना वृक्षारोपणाचं महत्त्व पटवून देण्यात यश आलं तर नक्कीच भविष्यात कोणतीही योजना न राबवता निसर्ग वाचवणं शक्य होईल. त्यामुळंच अतुल रत्नपारखी यांच्या मदतीने ही मोहीम राबवत असल्याची माहिती सावित्रीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सचिव मंगला घुमे यांनी दिली.
झाड लावण्यास मदत झाली : "झाड लावण्याची इच्छा असते. मात्र, खड्डा खोदण्यासाठी साहित्य नसते, शिवाय कोणते झाड लावावे याबाबत शंका असल्यानं झाड लावलं जात नाही. मात्र रत्नपारखी संस्थेनं माहिती प्रसिद्ध केल्यानं मार्गदर्शन मिळालं. त्यामुळं आमच्याकडं असलेल्या जागेत दोन झाडे आम्ही लाऊन घेतली. त्यांनी झाडे जागवण्यासाठी योजना आणली त्याबाबत आम्हाला माहिती दिली. मात्र त्या योजनेपेक्षा झाडं लावणं आमच्यासाठी महत्वाचं वाटतं. त्याला वाढवण्यासाठी आम्ही निश्चित प्रयत्न करणार," असं मत अनिरुद्र टेकाळे यांनी व्यक्त केलं. तर झाड लावून काम संपत नाही संस्थेचे लोक झाड वाढत आहे का नाही? याची शहानिशा करण्यासाठी देखील येतात. पर्यावरण वाढीसाठी आम्ही देखील सहभाग देण्याचं काम करू असं मत डॉ. संजय गुडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं.
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