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प्रशासनाची वाट न पाहता रत्नागिरीतील नागरिक उतरले रस्त्यावर; महामार्गाच्या दुतर्फा केली वृक्षांची लागवड

मुंबई- गोवा महामार्गावर तळेकांटे येथील ग्रामस्थांनी एकत्र येत महामार्गाच्या दुतर्फा झाडं लावलीत.

Talekante Villager plantation ratnagiri
मुंबई- गोवा महामार्गावर तळेकांटे येथील ग्रामस्थांनी एकत्र येत महामार्गाच्या दुतर्फा झाडं लावली (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 10:14 PM IST

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रत्नागिरी - मुंबई- गोवा महामार्गावर तळेकांटे येथील ग्रामस्थांनी एकत्र येत महामार्गाच्या दुतर्फा झाडं लावलीत. प्रशासनावर आणि ठेकेदारावर अवलंबून न राहता ग्रामस्थांनी स्वत: रस्त्यावर उतरत झाडे लावली आहेत. पहिल्या टप्प्यात जवळपास एक हजार झाडं लावण्यात येत आहेत. यामध्ये कोकणातील झाडांना प्रामुख्याने प्राधान्य देण्यात आलं आहे.

वड, पिंपळ, आंबा, जांभूळ, फणस, बेलफळ यासारखी झाडं लावण्यात आली आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत देखील या उपक्रमात सहभागी झाले होते. त्यांनी देखील झाडं लावली आहेत.

निसर्गाचा समतोल महत्त्वाचा - मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विकासासोबतच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महामार्गावरील 'तळकांटे सप्तलिंगी ते बावनदी' या मार्गावर दुतर्फा वृक्षारोपण करण्याचा विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. "केवळ रस्ते बांधणे हाच एकमेव उद्देश नाही, तर महामार्गाच्या विकासासोबतच निसर्गाचा समतोल राखणे आणि या परिसराचे सौंदर्य वाढवणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. विकास होत असताना पर्यावरणाची हानी टाळणे किंवा ती भरून काढणे तितकेच गरजेचे आहे," असे पालकमंत्री उदय सामंत यावेळी म्हणाले.

हरित महामार्ग करण्याचा शासनाचा निर्धार - "महामार्ग तयार करताना ज्या झाडांची हानी झाली, त्याची भरपाई म्हणून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जात आहे. हा मार्ग 'हरित महामार्ग करण्याचा शासनाचा निर्धार असून, सर्वांच्या सहकार्याने हा संपूर्ण परिसर अधिक सुंदर आणि हिरवागार बनेल," असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या पर्यावरणपूरक उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, तळकांटे गावच्या सरपंच सुषमा बने, सामाजिक कार्यकर्ते शरद कदम यांच्यासह तळकांटे गावचे ग्रामस्थ व निसर्गप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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TAGGED:

TALEKANTE VILLAGER PLANTATION
MUMBAI GOA HIGHWAY PLANTATION
MINISTER UDAY SAMANT
तळेकांटे वृक्ष लागवड रत्नागिरी
RATNAGIRI TALEKANTE VILLAGERS

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