इंधन टंचाई असताना समुद्रात बोटीवर आढळून आला इंधन साठा, रत्नागिरीत मोठी कारवाई
लाखोंचा इंधन साठा समुद्रामध्ये असणाऱ्या बोटींमध्ये सापडल्यामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे. रत्नागिरीच्या कस्टम विभागानं मोठी कारवाई केली.
Published : May 26, 2026 at 10:27 PM IST
रत्नागिरी - राज्यभरात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पेट्रोल पंपाबाहेर मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. अनेक पेट्रोल पंप तर बंद पडले आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहे. राज्यात पुरेसा इंधनाचा साठा असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळंच आहे. अशा कठीण काळात अनेकजण साठेबाजी करत पैसा उकळत आहेत.
बोटींमध्ये सापडला इंधनाचा साठा - एकीकडं इंधन टंचाईमुळं नागरिक त्रस्त होत आहेत. वाहन चालकांना तसंच शेतीला आवश्यक असणाऱ्या इंधनाचा अपुरा पुरवठा हे मोठं संकट नागरिकांसमोर उभं असतानाच दुसरीकडं मात्र लाखोंचा इंधन साठा समुद्रामध्ये असणाऱ्या बोटींमध्ये सापडल्यामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे. रत्नागिरीच्या कस्टम विभागानं मोठी कारवाई करत हा इंधन साठा जप्त केला आहे. कस्टम विभागानं पकडलेल्या या बोटीचं नाव 'शहाना' असं आहे.
रत्नागिरी कस्टम विभागाची मोठी कारवाई - रत्नागिरीच्या जयगडच्या समुद्रात इंधन साठा आढळणाऱ्या मच्छिमारी बोटीची झाडाझडती केल्यानंतर हा लाखो रुपयांचा इंधन साठा जप्त करण्यात कस्टम विभागाला यश आलं. या मच्छिमारी बोटीवर अवैधरित्या इंधनाचा साठा करून ठेवला जात असल्याचा संशय कस्टम विभागाला आल्यानंतर हे धाडसत्र करण्यात आलं. मच्छिमारी हंगाम संपत आला असताना बोटीवर एवढा साठा कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कस्टम विभागाकडून इंधनाचा साठा सापडलेली बोट चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आली आहे.
इंधनाचे 30 हून अधिक बॅरल सापडले - संबंधित बोटीवर इंधनाचे 30 हून अधिक बॅरल सापडले आहेत. ही मच्छिमारी बोट गुहागर पडवे इथली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बोटीवरील 5 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. सर्व जणांना चौकशीसाठी रत्नागिरीत आणल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळं आता या सर्वांवर कस्टम विभाग कशा पद्धतीनं कारवाई करणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
