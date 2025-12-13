ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याच्या अन् ती बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून अधिवेशनात चर्चा करावी, राज ठाकरे कडाडले

लहान मुलांना पळवून कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्यात, यावर सरकार काय कारवाई करते हेच समजत नाही, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.

MNS President Raj Thackeray
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, ठाण्यासह नाशिक, पुणे, नागपूर, जळगाव, औरंगाबाद, अहमदनगर अशा जिल्ह्यांमध्ये मुलं पळवणारी टोळी सक्रिय असल्याची माहिती आपण सोशल मीडियावर वाचलीस असेल. व्हॉट्सअॅपवरही अशा व्हायरल मेसेजमुळे राज्यातील अनेक भागांत पालकांमध्ये असुरक्षिततेचं वातावरण आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही, असंही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणालेत. राज ठाकरेंनी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत या गंभीर विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं लक्ष वेधलं आहे.

सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही - एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण 2021 ते 2024 या काळात जवळपास 30 टक्क्यांनी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही. लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.

तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहोचत तरी असतील का? - मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहोचत तरी असतील का? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? असा सवालही राज ठाकरेंनी उपस्थित केलाय.

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घाला- आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः

बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या 'बोगस' लाभार्थ्यांना बसणार चाप, शिक्षक संघटनांकडून स्वागत पण...

नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे नगरविकास विभागाला निर्देश

TAGGED:

MAHARASHTRA CHIEF MINISTER
DEVENDRA FADANVIS
WINTER SESSION 2025
लहान मुलं पळवण्याच्या प्रमाणात वाढ
RAJ THACKERAY ON CHILD ABDUCTIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.