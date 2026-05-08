बिर्याणी, कलिंगड खाल्ल्याने नाही तर 'या' कारणामुळं झाला चौघांचा मृत्यू, हत्या की आत्महत्या?
मुंबईतील जे जे मार्ग येथील एकाच कुटुंबातील चार व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणाच्या फॉरेन्सिक अहवालानुसार, सर्व मृत व्यक्तींच्या पोटामध्ये झिंक फॉस्फाईड आढळून आलं आहे.
Published : May 8, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 8:17 AM IST
मुंबई - दहा दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये अतिशय धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेमुळं केवळ मुंबईमध्ये नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच खळबळ उडाली होती. बिर्याणी आणि कलिंगड खाल्ल्यानं एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याचं सांगितलं जात होतं. या घटनेनंतर भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. बाजारातून कलिंगड हद्दपार झाल्याचं दिसून आलं होतं.
धक्कादायक सत्य आलं समोर - मृत्यूनंतर फॉरेन्सिक अहवालात नक्की काय निष्पन्न होतं हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं होतं. अशावेळी या चारही जणांच्या मृत्यूचं गूढ आता संपलं असून, फॉरेन्सिक अहवाल समोर आला आहे. फॉरेन्सिक अहवालामध्ये देखील अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे.
फॉस्फाईडचे नमुने आले पॉझिटिव्ह - जे जे मार्ग येथील एकाच कुटुंबातील चार व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणाच्या फॉरेन्सिक अहवालानुसार, सर्व मृत व्यक्तींच्या पोटामध्ये झिंक फॉस्फाईड आढळून आलं आहे. हे एक प्रकारचं विष आहे. घटनास्थळावरून घेतलेल्या कलिंगडाच्या नमुन्यात झिंक फॉस्फाईडचे नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. कलिंगड वगळता इतर सर्व पदार्थांचे नमुने हे निगेटिव्ह आले आहेत. आता पुढचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत.
पोलिसांची पुढची भूमिका काय? - मुंबई पोलीस दलाचे झोन एकचे डीएसपी प्रवीण मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सर्व मृत व्यक्तींच्या चरबीच्या नमुन्यांमध्ये झिंक फॉस्फाईड आढळून आलं आहे. कलिंगडाच्या नमुन्यात हे आढळून आलं आहे. कलिंगडाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खाद्यपदार्थात हे नमुने आढळून आलेले नाहीत. या अहवालाचा सखोल अभ्यास केला जाईल आणि या संदर्भात फॉरेन्सिक तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून पुढील तपास सुरू ठेवला जाईल."
हत्या की आत्महत्या? - मुंबईतील पायधुणीतील चार जणांच्या मृत्यूचं गूढ उलगडलं आहे. कलिंगड तपासणी केल्यानंतर त्यात भेसळ आढळली नव्हती. त्या चौघांच्या शरीरात झिंक फॉस्फाईट आढळलं आहे. याचा वापर उंदीर मारण्यासाठी केला जातो. झिंक फॉस्फाईट त्या चौघांच्या शरीरात गेल्यानं त्यांना उलट्या झाल्या, या नंतर ते फॅमिली डॉक्टरकडे गेले होते. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. उंदीर मारण्याच्या औषधानं त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या चौघांची आत्महत्या आहे की त्यांना कोणी विषारी औषध देऊन मारले? याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
