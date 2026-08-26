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जनगणनेत स्वतंत्र रकान्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आक्रमक; दिल्लीत आंदोलनाचा निर्धार

जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकान्याची मागणी करण्यासाठी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं दिल्लीतील जंतर-मंतरवर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्याचं जाहीर केलंय.

President of Rashtriya OBC Mahasangh Babanrao Taiwade speaking to the media.
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना रकान्यासाठी एकत्र येण्याचं बबनराव तायवाडेंचं आवाहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 6:54 PM IST

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नागपूर : जनगणनेत इतर मागासवर्गीय अर्थात 'ओबीसी' समाजाची स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी विशेष रकाना (कॉलम) ठेवण्यात यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीनं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज नागपुरात विदर्भातील ओबीसी नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आगामी काळातील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद होण्याच्या गरजेवर प्रामुख्यानं भर देण्यात आला.

ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना महत्त्वाची असल्याची भूमिका महासंघानं घेतली आहे. ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आणि अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास त्यानुसार सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणं आखणं शक्य होईल. त्यामुळे जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना (कॉलम) असणं आवश्यक असल्याचं या बैठकीत सांगण्यात आलं.

माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (ETV Bharat)

ओबीसीची अधिकृत आकडेवारी हवी

देशातील ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना, आरक्षण, शैक्षणिक संधी, रोजगार तसेच कल्याणकारी योजनांचं योग्य नियोजन व्हावं, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. केवळ अंदाजित आकडेवारीच्या आधारे धोरणं आखण्याऐवजी, ओबीसींची अधिकृत लोकसंख्या समोर आणणे अत्यंत गरजेचं असल्याचे महासंघानं म्हटलंय.

ओबीसी संघटना, नेत्यांमध्ये मतभेद

''राज्यात ओबीसी समाजाच्या विविध संघटना व गट सक्रिय झालं असून, काही मुद्द्यांवर त्यांच्यातील मतभेदही उघडपणे समोर येत आहेत. एकीकडे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत; तर दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघदेखील या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना रकान्याच्या (कॉलमच्या) मागणीसाठी सर्व संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावं'', असं आवाहन बबनराव तायवाडे यांनी केलंय.

सर्व गट-तट एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करू

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे होणारं आंदोलन केवळ एका संघटनेपुरतं मर्यादित न ठेवता, ओबीसी समाजासाठी सक्रिय असलेल्या विविध संघटना आणि घटकांना सोबत घेऊन त्याला व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी राज्यातील विविध भागांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवून संघटनात्मक बैठका घेण्याची तयारी सुरू करण्यात येणार आहे. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर आली, तरच त्या समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक गरजांनुसार प्रभावी धोरणं आखता येतील; त्यामुळे जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना (कॉलम) असण्याची मागणी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची असल्याची भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं घेतली आहे.

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TAGGED:

RASHTRIYA OBC MAHASANGH
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