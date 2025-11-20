राष्ट्रसंतांच्या गावात अनोखं आंदोलन : घरपट्टी भरा, ग्रामपंचायतचा थकबाकीदार ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत मोर्चा
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या गावात काही नागरिकांनी ग्राम पंचायतीची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकवली. त्यामुळे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासह काही सुज्ञ नागरिकांनी गावात आंदोलन केलं.
Published : November 20, 2025 at 6:14 PM IST
अमरावती : आपल्या अडचणी, समस्या घेऊन ग्रामपंचायतवर मोर्चा अनेकदा निघतो. मात्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असणाऱ्या ग्रामपंचायतनं गावातून मोर्चा काढून ग्रामस्थांच्या घरासमोर घरपट्टी भरा, असं आवाहन केलं. हा अनोखा उपक्रम अमरावती जिल्ह्यातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं गाव असणाऱ्या यावली शहीद इथं राबवण्यात आला. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतच्या या आंदोलनाला ग्रामस्थांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
अशी आहे ग्रामपंचायतची परिस्थिती : "यावली शहीद गावाची लोकसंख्या 5 हजार 541 इतकी आहे. वीज, पाणी, सफाई इतर आवश्यक कामं आदींसाठी वार्षिक 23 लाख 75 हजार रुपयांची गरज आहे. वर्षाला 9 लाख रुपये केवळ वीज बिलाचे भरावे लागतात आणि घरपट्टीतून केवळ सात ते आठ लाख रुपये येतात. सध्या ग्रामपंचायतच्या तिजोरीत 50 हजारांपेक्षा कमी रक्कम आहे. यामुळं ग्रामस्थांनी घरपट्टी भरून आपल्या गावाला सुविधा मिळेल. सुविधांचा लाभ आपल्यालाच होईल, यासाठी त्यांच्यात जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी आम्हीच ग्रामस्थांच्या घरासमोर जाऊन प्रतीकात्मक स्वरूपात आंदोलन केलंय," असं ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून आलेले ललित बैलमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. विशेष म्हणजे 31 डिसेंबरच्या आत घरपट्टी भरणाऱ्यांना 50 टक्के सूट देण्याची विशेष ऑफरही आम्ही दिली, असं ललित बैलमारे म्हणाले.
अशी केली तयारी : "ग्रामपंचायतची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच जोमानं काम करता येते. खरं तर हे सारं गावच्या हितासाठी आहे. गावात सर्व सुविधा हव्यात मग ग्रामस्थांनी घरपट्टी भरणं महत्वाचं आहे. सर्वात आधी गावातील महिलांची बैठक घेतली. गावाच्या विकासासाठी घरपट्टी भरणं किती महत्वाचं, याबाबत त्यांना समजावून सांगितलं. सरपंच आणि उपसरपंच यांनी देखील या कार्यात उत्साह दाखवला. गावातील अनेकांनी घरपट्टी भरण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रत्येक घरांचा कर वसूल व्हायला हवा, यासाठी गुरुवारी गावातून ग्रामपंचायतचे सर्व कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, शाळेचे विद्यार्थी यांच्यासह गावभर मोर्चा काढला आणि घरपट्टी भरणं किती महत्वाचं आहे," याबाबत ग्रामस्थांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, असं देखील ललित बैलमारे यांनी सांगितलं.
गावाचा विकास हे राष्ट्रसंतांचं स्वप्न : "भारतातले 7 लाख गावं विकसित झाली तर देशाचा विकास होईल, असं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणायचे. आज राष्ट्रसंतांच्या जन्मभूमी असणाऱ्या आमच्या यावली शहीद गावातल्या लोकांची गावाच्या विकासासाठीची जबाबदारी ही इतर गावांपेक्षा अधिक आहे," असं गावातील ज्येष्ठ व्यक्ती गंगाधर श्रीखंडे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. आजवर गावच्या विकासासाठी ग्रामस्थ अनेकदा एकत्र आलेत. घरपट्टी भरून ग्रामपंचायतला देखील सर्व सहकार्य करतील, असा विश्वास देखील गंगाधर श्रीखंडे यांनी व्यक्त केला.
घरपट्टी ही खर्च नाही तर गुंतवणूक : "पैशांअभावी गावाचा विकास खुंटतो. घरपट्टी भरणं म्हणजे आपल्या गावच्या विकासासाठी केलेली गुंतवणूक आहे," असं सरपंच शिल्पा खवले म्हणाल्या. "ग्रामस्थानी घरपट्टी भरावी, यासाठी ग्रामपंचायातला असं आगळं वेगळं आंदोलन करण्याची ही महाराष्ट्रातली पहिली घटना असेल," असं उपसरपंच नितीन पाचघरे म्हणाले. "येणाऱ्या पैशातून गावचा विकास सध्या होऊ शकतो, त्यामुळं गावातील सर्वांनी हा कर भरून गावाच्या विकासाचं उद्दिष्ट सध्या करावं," असं आवाहन देखील नितीन पाचघरे यांनी केलं.
