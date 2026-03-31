कोल्हापूर शहरात दुर्मीळ पांढऱ्या खारुताईंचा शोध: आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये संशोधनाला मान्यता
कोल्हापुरात दुर्मीळ पांढऱ्या खारुताई आढळून आल्या आहेत. पक्षी निरीक्षण करताना मयुरेश रामपुरे आणि देवेंद्र भोसले यांना त्या आढळून आल्या.
Published : March 31, 2026 at 12:38 PM IST
कोल्हापूर : शहरातील मानवी वस्तीच्या जवळ दुर्मीळ पांढऱ्या रंगाच्या दोन खारुताईंचं निरीक्षण नोंदवलं गेलं आहे. विशेष म्हणजे, यावर आधारित संशोधन निबंधाला 'मायडिका' या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशन आणि वैज्ञानिक मान्यता मिळाली आहे.
एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 7:30 वाजता कळंबा परिसरात पक्षीनिरीक्षणादरम्यान ही खारुताई कोल्हापुरातील वन्यजीव अभ्यासक देवेंद्र भोसले आणि मयुरेश रामपुरे यांना दिसली होती. अचानक झाडावर पूर्णपणे पांढऱ्या रंगाची खारुताई दिसल्यामुळे त्यांनी या दुर्मीळ प्रजातीवर सखोल अभ्यास सुरू केला.
सह्याद्री शिलेदार सेवा ट्रस्ट आणि छत्रपती वाइल्डलाइफ फाउंडेशनमार्फत कार्यरत असलेल्या कोल्हापुरातील वन्यजीव अभ्यासक देवेंद्र भोसले आणि मयुरेश रामपुरे यांना प्रथमच अशी पांढरी खारोटी दिसली. सामान्यतः तपकिरी-तांबड्या रंगाची आणि पाठीवर तीन ते पाच पट्ट्यांसह दिसणारी खारोटी, थ्री-स्ट्राइप्ड पाम स्क्विरल (Funambulus palmarum), या प्रजातीची असते. मात्र, अभ्यासकांना आढळलेल्या खारोटीत पट्ट्या नसल्या आणि तिचा रंग फिकट पांढरा-करडा होता.
देवेंद्र भोसले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं, "सखोल निरीक्षणात त्याच परिसरात दोन अशी ल्यूसिस्टिक खारुताई असल्याचं निष्पन्न झालं. या खारोटींच्या डोळ्यांचा रंग सामान्य असल्यामुळे ही ल्यूसिझम (leucism) असल्याचं स्पष्ट झालं."
संशोधन निबंध आणि सहभागी संस्था : या दुर्मीळ खारोटींच्या निरीक्षणावर आधारित संशोधन निबंध देवेंद्र भोसले, मयुरेश रामपुरे आणि आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापिका कल्पना साबळे यांनी संयुक्तपणे तयार केला. मेढा येथील सहायक प्राध्यापक ओंकार यादव यांनी मार्गदर्शन केलं. अभ्यासात छत्रपती वाइल्डलाइफ फाउंडेशन, कोल्हापूर फोटोग्राफर असोसिएशनचे आशुतोष सूर्यवंशी, विनायक आळवेकर, शिरीष रामपुरे, ओंकार काटकर आणि शुभम कोठावळे यांनी सहभाग घेतला. कोल्हापूर वन विभागाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक कमलेश पाटील आणि वनक्षेत्रपाल रमेश कांबळे यांनीही सहकार्य केलं. आता हा संशोधन निबंध जगभर प्रकाशित होऊन स्थानिक संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे.
ल्यूसिझम- अनुवंशिक विकाराचं रहस्य : ल्यूसिझम हा अनुवंशिक विकार असून, शरीरातील मेलॅनिन रंगद्रव्याचं प्रमाण अंशतः कमी होणं यामुळे प्राणी पांढरट दिसतो. जन्मजात मेलॅनिन कमतरतेमुळे हा रंग दिसतो, पण वयानुसार काही प्रमाणात बदल होऊ शकतो. अल्बिनिझमसारखा डोळ्यांचा रंग मात्र बदलत नाही. महाराष्ट्रात कोल्हापूर ही पहिलीच अशी नोंद असून, एकाच ठिकाणी दोन खारुताई मिळणे अत्यंत दुर्मीळ आहे. याआधी फलटण येथे पाच पट्ट्यांची खारुताई आणि तामिळनाडू (गुडलुर) इथं अशी एकेक नोंद झालेली होती, असे देवेंद्र भोसले यांनी सांगितलं.
पर्यावरणीय महत्त्व आणि आव्हानं : मानवी वस्तीच्या भागात अशा दुर्मीळ प्राण्यांचे अस्तित्व टिकवणे कठीण असते, कारण शिकारींच्या नजरेस पडण्याची शक्यता वाढते. तरीही अशा घटनांची नोंद जैवविविधता, अनुवंशिक विविधता आणि पर्यावरणातील बदल याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती देते. ओंकार यादव यांनी म्हटलं की, 'कोल्हापूरसारख्या भागात अशा पद्धतीचे शास्त्रीय दस्तऐवजीकरण खरंच उल्लेखनीय आहे.' ही घटना कोल्हापूरच्या जैवविविधतेला नव्यानं प्रकाशात आणणारी ठरली असून, भविष्यात कोल्हापुरातील जैवविविधतेच्या अभ्यासाला यामुळे निश्चितच चालना मिळेल.
