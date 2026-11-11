मेळघाटच्या जंगलात दुर्मीळ घुबडाची ऐतिहासिक नोंद, पहिल्यांदाच आढळलं 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल'
मेळघाटात भोला मावसकर व त्यांच्या पथकानं 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल' या दुर्मीळ घुबडाची पहिली ऐतिहासिक नोंद केलीय, माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : November 11, 2026 at 12:56 PM IST
अमरावती : वाघ, बिबट्या, अस्वल आणि रानगव्यांच्या अधिवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मेळघाटच्या जंगलानं आता पक्षी वैविध्याचा आणखी एक अनोखा ठेवा समोर आणला आहे. सेमाडोह वनपरिक्षेत्रात प्रथमच 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल' अर्थात 'ठिपकेदार पोटाचं गरुड घुबड' आढळून आलं आहे. पोटावरील पांढऱ्या भागावर उठून दिसणारे काळसर ठिपके आणि वैशिष्ट्यपूर्ण डौलदार रूप यामुळे ओळखल्या जाणाऱ्या या दुर्मीळ घुबडाची मध्य भारतातील नोंद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मेळघाटच्या कोरकू बांधवांच्या बोलीभाषेत घुबडाला 'डूडा' असं संबोधलं जातं. त्यामुळे या नव्या नोंदीनं मेळघाटच्या वन्यजीव विश्वात एका नव्या 'डूडा'ची भर पडली आहे.
शिकारीसह झाडावर बसलेला दिसला दुर्मीळ पक्षी
सेमाडोह वनपरिक्षेत्रात पर्यटकांना जंगल भ्रमंतीदरम्यान मार्गदर्शन करणारे स्थानिक निसर्ग मार्गदर्शक भोला मावसकर आणि त्यांच्या पथकातील अविनाश मसराम, अशोक मावसकर व अक्षय मावसकर यांना जंगलात भ्रमंती करताना हा पक्षी दिसला. 5 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या या निरीक्षणादरम्यान संबंधित घुबडानं काहीतरी शिकार केली होती. ते आपलं भक्ष्य तोंडात धरून झाडावर बसलं होतं. "सुरुवातीला हा नेहमीच्या घुबडांपैकीच एखादा पक्षी असावा असा आमचा समज झाला. त्यामुळे आम्ही त्याचे छायाचित्र टिपून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं", असं भोला मावसकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
भोला मावसकर यांनी फेसबुकवर छायाचित्र टाकल्यानंतर वन्यजीव अभ्यासक आणि वन्यजीव रक्षक सौरभ जवंजाळ यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. या पक्ष्याचं नेमकं ठिकाण जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी तो 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल' असल्याचं सांगितलं. ''स्पॉट बेलीड ईगल आऊल हा पक्षी मला ठाऊक आहे; मात्र हा तोच असावा, हे प्रथमदर्शनी लक्षात आलं नाही. या पक्ष्याचं मी नंतर व्यवस्थित निरीक्षण केलं असता, त्याची ओळख निश्चित झाली", असं सौरभ जवंजाळ यांनी स्पष्ट केलं. विशेष म्हणजे, आपण टिपलेली छायाचित्रे ही मेळघाटातील या प्रजातीची पहिलीच नोंद असल्याचा आनंद भोला मावसकर यांनी व्यक्त केला. भोला मावसकर यांना सेमाडोह परिसरातील जंगलाची संपूर्ण माहिती आहे. आपल्या नियमित जंगल भ्रमंतीतून एका दुर्मीळ पक्ष्याची नोंद झाल्याचा आनंद भोला मावसकर आणि त्यांच्या पथकानं व्यक्त केला आहे.
पोटावरील ठिपक्यांमुळे मिळालं नाव
'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल' हा आकारानं मोठा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण दिसणारा शिकारी घुबडाचा एक प्रकार आहे. त्याच्या पोटाचा रंग पांढरट किंवा फिकट असून त्यावर काळसर ठिपके आणि पट्टे असतात. याच वैशिष्ट्यावरून त्याला 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल' हे नाव मिळालं आहे. त्याच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूंना कानांसारखे दिसणारे पिसांचे तुरे असतात; मात्र ते प्रत्यक्ष कान नसून पिसांची रचना असते. त्याचे डोळे गडद तपकिरी, चोच मजबूत व बाकदार आणि पंजे तीक्ष्ण नखांनी युक्त असतात. पायांवर दाट पिसे असल्यानं त्याचं रूप अधिक उठून दिसते. "दाट जंगल आणि डोंगराळ प्रदेश हा या पक्ष्याचा नैसर्गिक अधिवास आहे", अशी माहिती पक्षी अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
या भागात आढळतो हा पक्षी
या घुबडाचा अधिवास प्रामुख्यानं दाट वनक्षेत्र, डोंगराळ भाग आणि नैसर्गिक वनसंपदा टिकून असलेले प्रदेश हा आहे. हिमालयाच्या पायथ्यापासून ईशान्य भारतातील आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि नागालँडपर्यंत, तसंच पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये या पक्ष्याच्या आढळण्याची नोंद आहे. भारताबाहेर श्रीलंका, म्यानमार, व्हिएतनाम आणि चीनमधील काही भागांतही हा पक्षी आढळतो, असे यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं.
'असं' आहे या घुबडाचं वैशिष्ट्य
या घुबडाचा आवाज खोल, गंभीर आणि दूरवर ऐकू जाणारा असतो. जोडीदाराला साद घालणं, आपल्या अधिवासाची हद्द दर्शविणं, तसंच इतर संवादासाठी ते विशिष्ट आवाजांचा वापर करतात. घनदाट जंगलात रात्रीच्या शांततेत त्याचा आवाज दूरवर घुमू शकतो. "त्यामुळे पक्षीनिरीक्षकांसाठी त्याचं दर्शन जितकं महत्त्वाचं, तितकाच त्याचा आवाज ऐकणंही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे", असं यादव तरटे पाटील म्हणाले.
जंगल संवर्धनाच्या दृष्टीनं नवी संशोधनाची संधी
मेळघाटातील या नव्या नोंदीकडे केवळ एका दुर्मीळ पक्ष्याच्या दर्शनापुरतं न पाहता, वनसंवर्धनाच्या दृष्टीनंही पाहण्याची गरज आहे. या पक्ष्याचा मेळघाटातील अधिवास, खाद्यसाखळी आणि प्रजननाच्या सवयींचा अभ्यास केल्यास येथील जैवविविधतेविषयी अधिक माहिती मिळू शकते. "स्थानिक निसर्ग मार्गदर्शकांचे बारकाईनं होणारं निरीक्षण दुर्मीळ पक्ष्यांच्या नोंदीसाठी किती महत्त्वाचं ठरू शकतं, हे यावरून अधोरेखित झालं आहे", असं यादव तरटे पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसंच, 'स्पॉट बेलीड ईगल आऊल'चे मेळघाटातील अस्तित्व जगासमोर आणण्यात भोला मावसकर यांचा अतिशय महत्त्वपूर्ण वाटा आहे, असंही यादव तरटे पाटील म्हणाले.
मेळघाटात यापूर्वी आढळला रानपिंगळा
घुबड अर्थात रानपिंगळा या पक्ष्याच्या भारतात 30 पेक्षा अधिक प्रजाती आहेत. या 30 प्रजातींपैकी केवळ रानपिंगळा ही दिवसा शिकार करणारी एकमेव प्रजाती आहे. 1880 मध्ये रानपिंगळा या पक्ष्याची भारतात नोंद झाल्यावर, सुमारे 117 वर्षे हा पक्षी लुप्त झाला असं मानण्यात आलं होतं. मात्र, कोरकू भाषेत 'डोंगर डूडा' म्हणून ओळखला जाणारा हा रानपिंगळा मेळघाटच्या कुशीत कायम होता. 1997 मध्ये मेळघाटातील रानपिंगळा पुन्हा जगासमोर आला. धारणी तालुक्यात येणाऱ्या चौराकुंड या गावातील रहिवासी आणि वन विभागात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असणारे फालतू कासदेकर पटेल यांनी हा रानपिंगळा शोधला असल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे, फालतू पटेल हे रानपिंगळ्याचा आवाज काढून त्याला जंगलात बोलावतात, हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. "रानपिंगळा हा 'फालतू'चाच" या मथळ्याखाली 'ईटीव्ही भारत'ने 24 जानेवारी 2024 रोजी विशेष वृत्त देखील प्रकाशित केलं आहे.