मध्य आशिया ते कोल्हापूर प्रवास! मसाई पठारावर दिसले 'पॅलिड हॅरिअर' अन् 'युरोपियन रोलर'; पक्षीप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण
मसाई पठारावर दूर्मिळ व देखण्या पक्ष्यांचे दर्शन घडत असल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. याबाबतचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर साईप्रसाद महेंद्रकर यांनी घेतला आहे.
Published : October 28, 2026 at 6:19 PM IST
कोल्हापूर : हिवाळ्याची चाहूल लागताच कोल्हापूर जिल्ह्यात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या परदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांचं आगमन सुरू झालं आहे. मसाई पठारावर पॅलिड हॅरिअर, मॉन्टॅग्यूज हॅरिअर, लेसर केस्ट्रल आणि युरोपियन रोलर यांसारख्या दूर्मिळ व देखण्या पक्ष्यांचे दर्शन घडत असल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. मात्र, मध्य आशिया, रशिया, कझाकस्तान आणि आफ्रिकेतून येणाऱ्या या पक्ष्यांच्या स्थलांतरावर 'अल निनो'च्या संभाव्य प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कोल्हापुरातील गवताळ अधिवासात पक्ष्यांचे आगमन :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गवताळ आणि दलदलीचे अधिवास स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अनुकूल मानले जातात. विशेषतः शिकारी आणि कीटकभक्षी पक्ष्यांसाठी हे अधिवास महत्त्वाचे आहेत. दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये रशिया आणि आशियातील गवताळ प्रदेशांतून हे पक्षी कोल्हापूर परिसरात दाखल होतात.
यंदाही सुरुवातीच्या टप्प्यात हॅरिअर प्रजातीतील शिकारी पक्षी आणि युरोपियन रोलरचे आगमन झाले आहे. मात्र, गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा पक्ष्यांची एकूण संख्या कमी असल्याचे पक्षी निरीक्षकांनी नोंदवले आहे.
अल निनोचा प्रभाव आणि अन्नटंचाईचे संकट :
स्थलांतरित पक्ष्यांच्या बदलत्या पॅटर्नबाबत माहिती देताना पक्षी निरीक्षक अभिषेक शिर्के यांनी सांगितलं की, अल निनोमुळे पावसातील अनिश्चितता आणि हवामानातील बदलांचा पक्ष्यांच्या जीवनचक्रावर परिणाम होत आहे. हजारो किलोमीटरचा प्रवास करताना पक्षी शरीरात साठवलेल्या चरबीचा ऊर्जेसाठी वापर करतात. त्यामुळे प्रवासानंतर त्यांना मुबलक अन्नाची गरज असते.
मात्र, कमी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे वनस्पती व कीटकांची संख्या घटत असून, जलाशयांचं क्षेत्रही आक्रसत आहे. परिणामी, स्थलांतरित पक्ष्यांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. अन्नाच्या शोधात त्यांना पारंपरिक स्थलांतराचे मार्ग बदलावे लागू शकतात. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळ्यात पक्ष्यांची विविधता आणि संख्या घटण्याची शक्यता शिर्के यांनी व्यक्त केली.
जलाशयांची घटती पातळी आणि अधिवासाला धोका :
कोल्हापूर परिसरातील रंकाळा, कळंबा, राजाराम तलाव आणि पेठ वडगाव येथील महालक्ष्मी तलावात झालेल्या पक्षी गणनेत 94 प्रजातींची नोंद झाली आहे. मात्र, अल निनोचा संभाव्य प्रभाव, मानवी हस्तक्षेप, पाण्याची घटती पातळी, प्रदूषण आणि वाढते नागरीकरण यांमुळे पाणथळ जागा आणि पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत. याचा परिणाम स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनावरही होत असल्याचं चित्र आहे.
हवामान बदलाचे दीर्घकालीन परिणाम :
अभ्यासकांच्या मते, अल निनोसारख्या हवामानविषयक घटकांमुळे पक्ष्यांच्या स्थलांतराच्या वेळा आणि मार्ग बदलू शकतात. याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर तसेच प्रजनन प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूरच्या जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी गवताळ प्रदेश आणि स्थानिक पाणथळ जागांचं संवर्धन करणं आवश्यक आहे.