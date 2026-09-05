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गोंदियात प्रथमच आढळला दुर्मीळ युरोपियन रोलर पक्षी; मुर्दोली जंगलात वनरक्षकांनी केली नोंद

युरोपियन रोलर हा पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात प्रथमच आढळून आला. गोरेगाव तालुक्यातील मुर्दोली जंगल परिसरात या पक्ष्याचं दर्शन झालं.

Rare European Roller Bird Spotted In Gondia
दुर्मीळ युरोपियन रोलर पक्षी (वनरक्षक आरती फुले यांच्या सौजन्याने)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 1:57 PM IST

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गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्याच्या समृद्ध जैवविविधतेत आणखी एका दुर्मीळ स्थलांतरित पक्ष्याची नोंद झाली आहे. युरोपियन रोलर हा पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात प्रथमच आढळून आला असून, गोरेगाव तालुक्यातील मुर्दोली जंगल परिसरात या पक्ष्याचं दर्शन झालं. वनरक्षक आरती फुले यांनी पक्षीनिरीक्षण करताना या दुर्मीळ पक्ष्याची नोंद केली. गोंदिया जिल्ह्यात पहिल्यांदाच युरोपियन रोलरची नोंद झाल्यानं पक्षीप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात प्रथमच दिसला दुर्मीळ युरोपियन रोलर पक्षी : गोरेगाव तालुक्यातील मुर्दोली जंगल परिसरात या स्थलांतरित पक्ष्याचं दर्शन झालं. वनरक्षक आरती फुले यांनी पक्षीनिरीक्षणादरम्यान या पक्ष्याची नोंद केली आहे. महाराष्ट्रातही हा पक्षी अत्यंत कमी प्रमाणात आढळतो. युरोपियन रोलर हा स्थलांतरित पक्षी असून, स्थलांतराच्या काळात तो महाराष्ट्रातील काही भागात दिसून येतो. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या उपलब्ध नोंदींमध्ये नागपूर, वर्धा, सोलापूर आणि यवतमाळ या भागात या पक्ष्याची नोंद झाल्याचं आढळते. त्यामुळे गोंदियातील ही नोंद पक्षीवैविध्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची मानली जात आहे. गोंदिया जिल्हा म्हणजे घनदाट जंगल, तलाव, जलस्रोत आणि विविध प्रकारच्या वन्यजीवांनी समृद्ध असलेला परिसर. याच गोंदियाच्या जैवविविधतेमध्ये आता एका दुर्मीळ स्थलांतरित पक्ष्याची भर पडली आहे.

युरोपियन रोलर...! : गोंदिया जिल्ह्यात प्रथमच या पक्ष्याची नोंद करण्यात आली आहे. गोरेगाव तालुक्यातील मुर्दोली जंगल परिसरात हा पक्षी आढळून आला. वनरक्षक आरती फुले या पक्षीनिरीक्षण करत असताना त्यांच्या निदर्शनास हा पक्षी आला. त्यानंतर त्याची ओळख पटवून पक्ष्याची नोंद करण्यात आली. युरोपियन रोलर हा आकर्षक रंगसंगती असलेला स्थलांतरित पक्षी आहे. भारतातील काही भागांमध्ये त्याचं दर्शन होत असलं, तरी महाराष्ट्रात हा पक्षी नियमितपणे दिसणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये मोडत नाही. त्यामुळे पक्षीनिरीक्षकांसाठी युरोपियन रोलरचं दर्शन ही विशेष बाब मानली जाते.

महाराष्ट्रात यापूर्वी कुठं झाली नोंद? : महाराष्ट्रातील उपलब्ध पक्षीनिरीक्षण नोंदी पाहिल्यास युरोपियन रोलरचं दर्शन काही मोजक्या ठिकाणी झाल्याचं दिसून येते. नागपूरच्या अंबाझरी तलाव परिसरात ५ जून २००५ रोजी युरोपियन रोलरची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर नागपूरमधील देगमा जंगल परिसर, हिंगणा रोड इथं २०१४ आणि २०१५ मध्ये या स्थलांतरित पक्ष्याच्या नोंदी झाल्या. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील पिंपळखुटा, NH-647 परिसरात ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या पक्ष्याची eBird वर नोंद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नन्नज बस्टर्ड वाइल्डलाइफ सँक्च्युरी परिसरात जुन्या पक्षी नोंदींमध्ये युरोपियन रोलरचा उल्लेख आढळतो. तर यवतमाळ परिसरातील पक्षी यादीतही युरोपियन रोलरची नोंद असल्याचं सांगितलं जाते. या पार्श्वभूमीवर आता गोंदिया जिल्ह्यातील मुर्दोली जंगलात झालेली नोंद विशेष महत्त्वाची ठरत आहे.

गोंदियाची जैवविविधता पुन्हा चर्चेत : गोंदिया जिल्ह्याला जंगल आणि वन्यजीवांच्या दृष्टीनं विशेष महत्त्व आहे. जिल्ह्यातील जंगल परिसरात स्थानिक पक्ष्यांसोबतच विविध ऋतूंमध्ये स्थलांतरित पक्ष्यांचंही आगमन होत असते. मुर्दोली जंगल परिसरात युरोपियन रोलरचं दर्शन झाल्यानं गोंदियातील पक्षीवैविध्याचा आणखी एक पैलू समोर आला आहे. अशा दुर्मीळ पक्ष्यांच्या नोंदीमुळे जंगलातील अधिवास, उपलब्ध अन्नसाखळी आणि नैसर्गिक वातावरण यांचा अभ्यास करण्यासाठीही मदत होऊ शकते. विशेष म्हणजे हा पक्षी महाराष्ट्रात अत्यंत कमी प्रमाणात दिसत असल्यानं गोंदियातील ही पहिली नोंद पक्षीनिरीक्षकांसाठी महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. गोंदियाच्या जंगलात यापुढंही नियमित आणि शास्त्रीय पद्धतीनं पक्षीनिरीक्षण केल्यास आणखी दुर्मीळ स्थलांतरित पक्ष्यांच्या नोंदी समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुर्दोली जंगलात आढळलेल्या या युरोपियन रोलरमुळे गोंदियाच्या जैवविविधतेची पुन्हा एकदा राज्यस्तरावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

RARE EUROPEAN ROLLER BIRD
BIRD SPOTTED IN GONDIA
दुर्मीळ युरोपियन रोलर पक्षी
मुर्दोली जंगल
RARE EUROPEAN ROLLER BIRD

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