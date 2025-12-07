ETV Bharat / state

कोल्हापूरच्या गगनबावड्यात आढळला भारतातील सर्वाधिक लांबीचा चंचू वाळा साप, डॉ. अमित पाटील यांचं संशोधन

भारतात एका दुर्मीळ सापाची नोंद झाली आहे. सर्प अभ्यासक डॉ. अमित पाटील यांना पश्चिम घाटात भ्रमंती करताना भारतातील सर्वाधिक लांबीचा साप मृतावस्थेत आढळला आहे.

Beaked Blind Snake
चंचू वाळा साप (ETV Bharat)
December 7, 2025

कोल्हापूर : भारत एका दुर्मीळ बीक्ड ब्लाइंड स्नेक अर्थात चंचू वाळा सापाची नोंद कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमेवर गगनबावड्यानजीक भुईबावडा घाटात करण्यात आली आहे. कोल्हापूरचे सर्प अभ्यासक डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील दुर्मीळ सापांच्या संशोधनाचं काम पश्चिम घाटात करत आहेत. पश्चिम घाटात भ्रमंती करताना भारतातील सर्वाधिक लांबीचा साप पाटील यांना मृतावस्थेत आढळला,‌ जैवविविधतेनं संपन्न असलेल्या पश्चिम घाटात मलबार चापडा, हिरवा हरणटोळ, खापर खवल्या सापांच्या नोंदीदेखील पाटील यांनी ठेवल्या आहेत. आता दुर्मीळ चंचू वाळा सापाचा अधिवासही निदर्शनास आल्यानं या सापांचे संवर्धन व्हावं, अशी मागणी होत आहे.

भारतात एका दुर्मीळ सापाची नोंद (ETV Bharat)

अमित पाटील यांनी पटवली ओळखली : जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या पश्चिम घाटात विविध दुर्मीळ प्रजातींचे सर्प आढळतात. पश्चिम घाटात होत असलेल्या विकासकामांमुळे आणि दुतर्फा झालेल्या रस्त्यांमुळे या सापांची संख्या घटल्याचं निरीक्षण सर्प अभ्यासक डॉ. अमित पाटील यांनी केलं होतं. तर आता भारतातील सर्वाधिक लांब असणाऱ्या चंचू वाळा साप आढळल्याने पश्चिम घाटात याची संख्या अधिक असू शकते, असं मत अभ्यासकांनी व्यक्त केलं आहे.

Beaked Blind Snake
चंचू वाळा साप (ETV Bharat)

या जातीचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा साप : डॉ. अमित पाटील यांनी प्रथमतः त्या सापाची ओळख पटवली, यासाठी त्यांनी काही संदर्भ आणि अधिकृत संकेतस्थळांचा वापर केला. अभ्यासाअंती हा साप ‘बीक्ड ब्लाइंड स्नेक’ असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. विविध स्त्रोतांमार्फत माहिती घेतली असता, भारतात आतापर्यंत आढळलेल्या या सापाची जास्तीत जास्त लांबी 623 ते 630 मिलीमीटर नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे सापडलेल्या सापाची शास्त्रीय पद्धतीने लांबी मोजण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, अनेकवेळा लांबी मोजून आणि खात्री करून अखेरीस त्यांना सापडलेल्या सापाची लांबी 670 मिमी (सुमारे 67 सेंटीमीटर) असल्याचे निदर्शनास आलं. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोंदींनुसार हा या जातीचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा साप आहे. शिवाय, कोल्हापूर जिल्हा आणि गगनबावडा तालुका परिसरानजीक या सापाची यापूर्वी नोंद नसल्याचेही स्पष्ट झालंय.

सापाचं तोंड पक्ष्याच्या चोचीसारखं : संख्येच्या दृष्टीने हा साप दुर्मीळ नसला तरी तो कायम जमिनीखालीच राहत असल्याने आणि जमिनीखालील अधिवासासाठी अनुकूलित झाल्यामुळे सहजासहजी दृष्टीस पडत नाही. त्यामुळे दिसण्याच्या दृष्टीने हा साप दुर्मीळ आहे. 'बीक्ड ब्लाइंड स्नेक' मराठी नाव 'चंचू वाळा' असून, तो सापांच्या वाळा प्रजातींपैकी एक साप आहे. मात्र, घरी आढळणाऱ्या वाळा सापापेक्षा हा लांबीला अधिक (सरासरी 40-45 सेंमी) असतो. हा बिनविषारी आणि निरुपद्रवी साप आहे. याचे शरीर गुळगुळीत, सिलिंड्रिकल असून, त्याच्या तोंडाच्या टोकाचा भाग (snout) पक्ष्याच्या चोचीसारखा असतो. हा साप ओळखण्याचं हे वैशिष्ट्य आहे. याच्या शेपटीचे टोक छोट्या काट्यासारखे टोकदार असून, त्याने हलका टोचा देऊन हा साप बचाव करण्याचा प्रयत्न करतो. हेही त्याचं वैशिष्ट्यचं आहे.

Beaked Blind Snake
सापाची लांबी मोजताना (ETV Bharat)

वाळा सर्पांच्या जगभरात मुख्यत्वे चार प्रजाती : गांडुळाशी असणाऱ्या शरीरसाधर्म्यामुळे बऱ्याचदा लहान आकाराचा असताना या सापाला गांडूळ समजलं जातं. हे साप कीटकभक्षी असून, वाळवी-मुंग्या, त्यांची अंडी आणि गांडुळासारखे अपृष्ठवंशीय प्राणी यांवर ते उपजीविका करतात. वाळा सर्पांच्या जगभरात मुख्यत्वे चार प्रजाती आहेत. त्यापैकी असणारी ही प्रजाती आफ्रिकेतून महासागर ओलांडून भारतात पसरलेल्या प्रजातींपैकी एक असल्याचे मानलं जातं. सध्या ही केवळ भारतीय द्वीपकल्पापुरती मर्यादित प्रजाती आहे.

लांबीच्या या नोंदीवरून आपण कोणते निष्कर्ष काढू शकतो? : 670 मिमीचा साप ही प्राथमिकदृष्ट्या या प्रजातीसाठीची आतापर्यंतची सर्वात मोठी नोंद आहे. या नोंदीमुळे या प्रजातीच्या वाढीची नैसर्गिक मर्यादा, वय आणि रचना, खाद्याची सुयोग्य उपलब्धता आणि अधिवासाची सशक्त गुणवत्ता याबद्दल नवीन माहिती मिळते. शिवाय, आधीच्या साहित्यातील आकार-परिमाणांचे दुरुस्तीकरण करणं आवश्यक ठरू शकते. अशा नोंदी प्रजातींची ओळख, पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि जतनकार्य यासाठी मदत करतात. योग्य छायाचित्रं आणि मोजमापांसह ही नोंद वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. पश्चिम घाटांपैकी राधानगरी-दाजीपूर-गगनबावडा परिसरातील हा साप आढळल्यामुळे अजूनही जैवविविधता अबाधित असल्याचा पुरावा मिळाला आहे.

सापांचं संवर्धन झाल्यास पश्चिम घाट ठरणार सापांचा हॉटस्पॉट : नैसर्गिक अधिवासांचा होणारा ऱ्हास, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित जंगलांना लागणारे वणवे, अनियमित पडणारा पाऊस, जंगल क्षेत्रातून होणारे रस्ते यामुळे सापांची संख्या घटली आहे. मात्र याच पट्ट्यात भारतात दुर्मीळ असणारे साप आढळले आहेत. या सापांचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी अपेक्षाही अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. तर पश्चिम घाटातील दाजीपूर-राधानगरी-गगनबावडा या पावसाळी प्रदेशात अनेक दुर्मीळ प्रजातीचे साप अभ्यासकांना आढळले आहेत. या सापांचं संवर्धन झाल्यास पश्चिम घाट हा दुर्मीळ प्रजातींच्या सापांचा हॉटस्पॉट बनू शकतो, अशी अपेक्षा कोल्हापुरातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.



