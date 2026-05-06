'फास्ट ट्रॅक कोर्ट बोगसपणा; बलात्कार सारखीप्रकरणे विशेष न्यायालयात चालवावीत- ॲड.असीम सरोदे यांची मागणी
अॅड. असीम सरोदे यांनी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट'ला राजकीय भोंदूगिरी म्हणत कडक शब्दात टीका केली आहे. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
Published : May 6, 2026 at 8:36 PM IST
Updated : May 6, 2026 at 9:40 PM IST
पुणे : नसरापूर येथील बालिकेच्या अत्याचार प्रकरणावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी दिलेल्या विधानावर कायदेतज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर आज त्यांनी आपली भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली.
फास्ट ट्रॅक कोर्टाबाबत प्रश्न उपस्थित : ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, "मी आरोपाला सोडून द्या, असे म्हणालो नाही. कायद्याच्या प्रक्रियेतून आरोपाला शिक्षा व्हायला पाहिजे." तसेच त्यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टाबाबत प्रश्न उपस्थित करून, फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे बोगसपणा असून अशी प्रकरणी विशेष न्यायालयात चालवली पाहिजे", असं त्यांनी म्हटलं आहे.
गुन्हेगारापेक्षा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा धिक्कार केला पाहिजे : यावेळी ॲड.असीम सरोदे म्हणाले की, "गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही बलात्कार पीडित स्त्रिया आणि मुली यांना मदत करण्याचं काम करतो. पण नसरापूर येथील घटनेनंतर राजकीय लोक तसेच अभिनेता प्रवीण तरडे याचं मत ऐकून मी व्यथित झालो. कोणीही कायदा हातात घेण्याचं काम करू नये. तसे भावनिक होऊन बोलले जात आहे. माझ्या मतावर अनेकजणांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहे. काहींनी काहीही खालची भाषा वापरली. बलात्कार केलेल्या आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे. पण ती कायद्यातून झाली पाहिजे. गुन्हेगारापेक्षा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा धिक्कार केला पाहिजे. राजकीय लोकांनी व्यवस्थित बोललं पाहिजे. कायदेशीर भूमिका मांडली पाहिजे. न्यायालय असताना असं कसं बोललं जात आहे?, यातून लोकशाहीला धोका आहे."
विशेष न्यायालयात प्रकरणे चालवली पाहिजे : ते पुढे म्हणाले की, "कोणतीही घटना घडल्यास फास्ट ट्रॅकबाबत लगेच मुख्यमंत्री यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, फास्ट ट्रॅक हे फार्स असून हे राजकीय भोंदूगिरी आहे. आज फास्ट ट्रॅकमध्ये घेतलेले अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात बदलले गेले आहेत. फास्ट ट्रॅक कोर्टापेक्षा विशेष न्यायालयात ही प्रकरणे चालवली पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बलात्कार कुटुंबाला मदत करायची माझी भूमिका आहे. गेली अनेक वर्षे मी करत आहे. गरीब लोकांवर बलात्कार होतो, तेव्हा कोणी चर्चा करत नाही. मात्र सेलिब्रिटीवर बलात्कार झाला तर त्याची चर्चा होते. अनेक गावात मी काम केलं आहे. अनेक प्रकरण अशी दाबण्यात येतात."
काय म्हणाले होते राज ठाकरे? : राज ठाकरे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये "आरोपीला हालहाल करून संपवावे" असे विधान केले होते. सरोदे यांच्या मते, हे विधान लोकांना कायदा हातात घेण्यासाठी प्रवृत्त करणारे आणि 'चिथावणीखोर' आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा.
काय म्हणाले होते प्रवीण तरडे : प्रवीण तरडे यांनी "आरोपीला मारणाऱ्याला आमदार-खासदार करा" असे विधान केले होते. यावर सरोदे यांनी विचारले की, "तरडे स्वतः जाऊन त्या आरोपीला का मारत नाहीत? मारून स्वतःच आमदार-खासदार का होत नाहीत?"
