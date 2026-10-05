जेलफिशच्या तडाख्याने रापण मासेमारी संकटात
समुद्रात मोठ्या संख्येने आलेल्या जेलफिशमुळे रापण जाळ्यांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होत असून, मासेमारी सुरू ठेवणेही धोकादायक आणि खर्चिक ठरत आहे.
Published : October 5, 2026 at 4:10 PM IST
सिंधुदुर्ग - मालवणच्या चिवला बीच समुद्र किनारी सध्या मोठ्या प्रमाणात 'जेलफिश'चा वावर वाढल्याने पारंपरिक रापण मासेमारीसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. काही प्रमाणात मासळी मिळण्यास सुरुवात झाल्याने मच्छीमारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, समुद्रात मोठ्या संख्येने आलेल्या जेलफिशमुळे रापण जाळ्यांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होत असून, मासेमारी सुरू ठेवणेही धोकादायक आणि खर्चिक ठरत आहे. रापण मासेमारी ही चिवला किनाऱ्यावरील अनेक पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे.
मासळीऐवजी जाळ्यात 'जेलफिश'चे प्रमाण अधिक : अनेक मच्छीमार एकत्रितपणे रापण समुद्रात टाकून मासेमारी करतात. गेल्या काही दिवसांत समुद्रात मासळीची काही प्रमाणात उपलब्धता जाणवू लागल्याने मच्छीमारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, 'जेलफिश'च्या वाढत्या प्रमाणामुळे हा आनंद फार काळ टिकला नाही. 'जेलफिश' मोठ्या प्रमाणात जाळ्यात अडकत असल्याने मासळीऐवजी जाळ्यात 'जेलफिश'चे प्रमाण अधिक दिसत आहे. त्यामुळे जाळे बाहेर काढताना मोठी अडचण निर्माण होते. 'जेलफिश'च्या वजनामुळे जाळ्यावर अतिरिक्त ताण येत असून जाळ्यांचे नुकसान होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. आधीच महागड्या मासेमारी साधनांवर खर्च करणाऱ्या मच्छीमारांना हा अतिरिक्त आर्थिक फटका ठरत आहे.
मनुष्यबळाचा खर्च आणि जाळ्यांच्या देखभालीमुळे मासेमारीचा खर्च वाढताच : 'जेलफिश'चा त्रास वाढल्याने काही मच्छीमार रापण समुद्रात टाकणे टाळत आहेत. मासळी मिळण्याची आशा निर्माण झालेली असतानाच मासेमारी थांबविण्याची वेळ आल्याने पारंपरिक मच्छीमार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दिवसाची मेहनत, मनुष्यबळाचा खर्च आणि जाळ्यांची देखभाल यामुळे मासेमारीचा खर्च वाढत असून उत्पन्न मात्र अनिश्चित झाले आहे. रापण जाळे हे मच्छीमारांसाठी महत्त्वाचे आणि खर्चिक साधन आहे. 'जेलफिश' मोठ्या प्रमाणात जाळ्यात अडकून राहिल्याने ते सोडविताना जाळ्याचे नुकसान होत आहे. काही ठिकाणी जाळे फाटणे, गुंतणे आणि हाताळताना अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या मच्छीमारांवर दुरुस्तीचा अतिरिक्त खर्च येत आहे.
चिवला बीचवर येणाऱ्या पर्यटकांनाही फटका : 'जेलफिश'च्या वाढत्या वावराचा परिणाम केवळ मच्छीमारांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. चिवला बीचवर येणाऱ्या पर्यटकांनाही त्याचा फटका बसत आहे. समुद्रस्नानासाठी पाण्यात उतरणाऱ्या पर्यटकांना 'जेलफिश'च्या संपर्काची भीती निर्माण झाली असून, अनेक पर्यटक समुद्रात जाणे टाळत आहेत. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यटन व्यवसायावरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चिवला किनाऱ्यावर 'जेलफिश'चे प्रमाण वाढत असल्याने मच्छीमार आणि पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
समुद्रात मासळी उपलब्ध होण्याची आशा : 'जेलफिश'च्या वाढत्या वावराची मत्स्य विभागाने पाहणी करून परिस्थितीचा अभ्यास करावा. तसेच पारंपरिक मच्छीमारांना होणारे नुकसान आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. एकीकडे समुद्रात मासळी उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली असताना दुसरीकडे 'जेलफिश'चे संकट उभे राहिल्याने 'मासळी आली, पण जेलफिशने मासेमारीच रोखली', अशी स्थिती चिवला किनाऱ्यावर निर्माण झाली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
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