जालन्याच्या महापौरपदी वंदना मगरे यांची निवड; भाजपाचा विजय जनतेला समर्पित - रावसाहेब दानवे

जालना महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपाच्या वंदना मगरे तर उपमहापौरपदी राजेश राऊत यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. आज त्यांनी पदभार स्वीकारला.

Mayor Vandana Magre
महापौर वंदना मगरे आणि रावसाहेब दानवे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
जालना : आज महापालिकेत महापौर, उपमहापौर पदासाठी महापालिका कार्यालयात निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाच्या वंदना मगरे महापौर आणि भाजपाचेच राजेश राऊत यांची उपमहापौर म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली. यानंतर नवनिर्वाचित महापौर आणि उपमहापौर यांनी पदभार स्वीकारला. यावेळी जालना महापालिकेतील भाजपाचा विजय जनतेला समर्पित असल्याची प्रतिक्रिया, भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी दिली.

जालन्याच्या महापौरपदी वंदना मगरे यांची निवड : जालना महानगरपालिकेत 65 पैकी 41 जागा जिंकून भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवली होती. तर महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीत मागासवर्गीय महिला गटासाठी आरक्षण सुटल्यानं भाजपाकडून वंदना मगरे यांचं महापौर तर राजेश राऊत यांचं उपमहापौर पदासाठी नाव निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यांनतर मगरे आणि राऊत यांनी महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला होता. विरोधात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध पार पडली. नवनिर्वाचित महापौर आणि उपमहापौर यांच्यासाठी 15 महिन्यांचा कालावधी असणार आहे. ही निवड होताच महापौर आणि उपमहापौर यांनी त्यांचा पदभार स्वीकारला. दरम्यान शहर स्वच्छतेवर भर राहणार असल्याचं नवनिर्वाचित महापौर वंदना मगरे यांनी म्हटलं. तर शहरवासीयांनी पहिल्यांदाच जालना महापालिकेत भाजपाला सत्ता दिलीय. त्यामुळं शहरातील जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही असं आश्वासन भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी दिलं.

प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब दानवे आणि महापौर वंदना मगरे (ETV Bharat Reporter)

महापालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे : रावसाहेब दानवेंनी पत्रकार परिषद घेत सर्व नगरसेवकांना आपापल्या वार्डातील समस्या सोडवण्याच्या सूचना केल्या. केंद्र आणि राज्याच्या योजना तसंच महापालिकेला विकासकामे करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असं दानवेंनी सांगितलं. नूतन महापौर आणि उपमहापौर यांनी महापालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवावी असं आवाहन करत 'जालना फस्ट' या टॅगलाईनखाली शहरात विकासकामे केली जातील असं दानवे म्हणाले.


