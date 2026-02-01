ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये 1111 महिलांची भव्य महाआरती, गोदावरी जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने महिला शक्तीचा जागर

रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या वतीने शनिवारी गोदावरी जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महाआरतीत सर्व स्तरांतील महिलांचा सहभाग पाहायला मिळाला.

Godavari Janmotsav
गोदावरी जन्मोत्सव महाआरती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 9:40 AM IST

नाशिक : येथे शनिवारी (31 जानेवारी) गोदावरी जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या वतीने पहिल्यांदाच 1111 महिलांच्या उपस्थितीत भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महाआरतीमध्ये नाशिक शहरातील पोलीस, डॉक्टर, वकील, अभियंता अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत महिलांसह वनवासी क्षेत्रातील महिलांनीही सहभाग नोंदवला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर तसेच, नाशिक शहरातील साधू-महंतांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

कार्यक्रमाला हजारो नाशिककरांची उपस्थिती : खरं तर, रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या वतीने शनिवारी गोदावरी जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महाआरतीत सर्व स्तरांतील महिलांचा सहभाग पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते भारतीय शेती, माती संवर्धन आणि शाश्वत विकासासाठी आयुष्य वाहणारे कृषीतज्ज्ञ पद्मश्री सुभाष शर्मा यांना तिसरा राष्ट्रजीवन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला हजारो नाशिककरांची उपस्थिती लाभली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील रामकुंड इथं झालेल्या या महाआरतीमुळे जणू छोट्या कुंभाचं स्वरूप प्राप्त झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.

Godavari Janmotsav
गोदावरी जन्मोत्सव महाआरती (ETV Bharat)

महिला शक्तीचा जागर : नाशिकमध्ये अशा प्रकारचा कार्यक्रम पहिल्यांदाच होत आहे. या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा आम्हाला अत्यंत आनंद आहे. अशा प्रकारचे कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित झाले पाहिजेत. विविध क्षेत्रांतील महिला एकत्र आल्यानं महिला शक्तीचा जागर याठिकाणी अनुभवायला मिळाला. या कार्यक्रमामुळे गोदावरी नदीकाठच्या परिसरात आध्यात्मिक वातावरण निर्माण झालं, असं सहभागी महिला मेघा बुरकुले यांनी सांगितलं.

Godavari Janmotsav
गोदावरी जन्मोत्सव महाआरती (ETV Bharat)

कुंभमेळ्यात ध्वजाचे अनन्यसाधारण महत्त्व : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या ध्वजस्तंभ व पताकांच्या नियोजनासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत ध्वजस्तंभांचे नियोजन, स्थापत्य रचना, साहित्य निवड, उंचीचे निकष तसेच त्यामागील धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता आणि कामकाजाचे नियोजन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही चर्चा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह तसेच साधू-महंत यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी ध्वजस्तंभ हे केवळ भौतिक संरचना नसून श्रद्धा, सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक एकतेचं प्रतीक असल्यानं त्यांची रचना व उभारणी अत्यंत संवेदनशीलतेनं आणि जबाबदारीनं करण्यात यावी, असं अधोरेखित करण्यात आलं.

