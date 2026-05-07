'इष्ट देवाचं बोलावणं आल्यावरच दर्शनासाठी येणं घडतं'-साईदर्शनानंतर रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केली भावना
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी आज शिर्डीत साईबाबाचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी बाबांच्या प्रति असलेली आपली श्रद्धा व्यक्त केली.
Published : May 7, 2026 at 4:27 PM IST
शिर्डी : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज सहपत्नींसह शिर्डी येथे साईबाबांचे दर्शन घेतलं. “इष्ट देवाचं बोलावणं आल्यावरच दर्शनासाठी येणं घडतं. मी कायम साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करत असतो. तुम्ही मला बोलवा, मी दर महिन्याला येत राहीन,” असं त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं.
‘शिर्डी माझे पंढरपूर’ ही छोटी आरती : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दुपारच्या आरतीपूर्वी साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. मंदिरात आगमनानंतर त्यांनी सहपत्नींसह साईबाबांची पद्मपूजा केली. तसेच ‘शिर्डी माझे पंढरपूर’ ही छोटी आरतीही सादर केली. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला. शिर्डी दौऱ्याबाबत बोलताना रामनाथ कोविंद म्हणाले, “मी बुधवारी नाशिक येथील काळाराम मंदिर येथे धर्मध्वजा स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी आलो होतो. नाशिकहून शिर्डी जवळ असल्यानं आज साईबाबांच्या दर्शनासाठी येथे आलो आहे. साईबाबांवर माझी अपार श्रद्धा असून ती श्रद्धा आज त्यांच्या चरणी अर्पण केली आहे.”
देशाच्या सुख-शांतीसाठी केली प्रार्थना : जगभरात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. “जगात युद्धाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. ते लवकर संपावं, यासाठी मी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. देशात सर्वजण सुखी, समाधानी आणि आनंदी राहावेत, अशीही प्रार्थना केली,” असं रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं..
महाराष्ट्र सरकारचं केलं अभिनंदन : दरम्यान, ‘वंदे मातरम’ला ‘जनगणमन’प्रमाणे दर्जा देण्याबाबत विचारले असता रामनाथ कोविंद म्हणाले, “हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. आपण देवाची आरती करताना शब्दांमध्ये बदल होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भारतमातेविषयी आदर व्यक्त करताना ‘जनगणमन’ आणि ‘वंदे मातरम’ या दोन्ही गीतांमधून आपण श्रद्धासुमने अर्पण करतो. त्यामुळं वंदे मातरम हे गीत जोडले जात असेल, तर ती आनंदाची बाब आहे.” ते पुढे म्हणाले की, नाशिक येथील कार्यक्रमात ‘जनगणमन’, ‘वंदे मातरम’ तसेच महाराष्ट्र गीतही सादर करण्यात आले. याबद्दल रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन केलं.
