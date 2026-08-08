डॉक्टर मारहाण प्रकरणी नगरसेवक रमेश म्हात्रेंची कारागृहातून सुटका, थेट गोव्याला रवाना
डॉक्टर मारहाण प्रकरणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर ते शनिवारी कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहातून बाहेर आले.
Published : August 8, 2026 at 10:04 PM IST
ठाणे - डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रूग्णालयात घुसून डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर ते शनिवारी कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहातून बाहेर आले. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना घेराव घालून प्रतिक्रिया विचारली असता, म्हात्रे यांनी न्यायालयावर माझा विश्वास आहे, असे थोडक्यात सांगून अधिक बोलण्यास टाळाटाळ केली.
न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्यासह सहआरोपी रमेश लक्ष्मण पवार, प्रकाश उध्दव निकम आणि अक्षय शरद कारंडे यांना काही सशर्त अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना तातडीने महाराष्ट्राच्या बाहेर जावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात या प्रकरणासंदर्भात कोणत्या घडामोडी घडतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र, हिंसाचाराच्या या घटनेनंतर वैद्यकीय वर्तुळात अजूनही संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला दिशा मिळणार आहे.
गोव्याच्या दिशेने रवाना - जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही तोपर्यंत राज्याबाहेर राहण्याची हमी रमेश म्हात्रे यांनी स्वत:हून उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यानुसार या कालावधीत आपण गोव्यात वास्तव्याला असू, असे स्पष्ट करत उत्तर गोवा परिरातील अंजुना येथील एका रिसॉर्टचा पत्ता उच्च न्यायालयात रमेश म्हात्रे यांच्या वकिलांनी जमा केला आहे. तसेच रमेश पवार, प्रकाश निकम आणि अक्षय कारंडे हे अन्य तीन आरोपीही नजीकच्या गेस्ट हाऊसमध्ये वास्तव्याला असतील, असेही उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. आदेशाची प्रत प्राप्त होताच आधारवाडी कारागृहातून बाहेर पडलेले नगरसेवक रमेश म्हात्रे इतर आरोपींसह थेट गोव्याच्या दिशेने रवाना झाले.
काय आहे हे प्रकरण? - सहा जुलै रोजी रात्री आठच्या सुमारास केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रूग्णालयात घुसून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह चार-पाच जणांनी मिळून तेथील ऑनड्यूटी डॉक्टरांसह तिघांना मारहाण केली होती. यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होताच याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले. हिंसाचाराच्या या घटनेनंतर डॉक्टर संघटनांनी रान उठवून हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यामुळे दबावाखाली उशिराने का होईना पण पोलिसांना या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा लागला. मात्र, पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळं रमेश म्हात्रे अटक होताच रूग्णालयात दाखल झाले. यानंतर त्यांनी दंडाधिकारी न्यायालयातून सहजपणे जामीनही मिळवला. जामीन मिळताच रमेश म्हात्रे रूग्णालयातून डिस्चार्ज घेत आपल्या घरी रवाना झाले. मात्र, याविरोधात डॉक्टर संघटनांनी राज्यव्यापी संपाची हाक देताच उच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी तातडीची सुनावणी घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. तसेच रमेश म्हात्रेंसह सर्व आरोपींना दिलेल्या जामिनावर स्थगिती देत त्यांना शरण येण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार 19 जुलै रोजी रमेश म्हात्रे आपल्या साथीदारांसह डोंबिवलीच्या विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात शरण गेले. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. तेव्हापासून रमेश म्हात्रे आपल्या तिन्ही सहकाऱ्यांसह आधारवाडी कारागृहात होते. अखेर शनिवारी अटी आणि शर्तींवर सुटका होताच हे चौघेही गोव्याच्या दिशेने रवाना झाले.
काय आहेत अटी आणि शर्ती? -
- आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेर राहण्याचे रमेश म्हात्रे यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या कालावधीत आपण नॉर्थ गोव्यात असलेल्या अंजुना येथील एका रेसॉर्टमध्ये वास्तव्यास राहणार असल्याचे रमेश म्हात्रे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- आठवड्यातील तीन दिवस मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवारी अंजुना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे अनिवार्य आहे.
- आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ते महाराष्ट्रात परतू शकतात. मात्र, खटला संपेपर्यंत दर बुधवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी अनिवार्य असेल. खटल्याच्या प्रत्येक न्यायालयातील सुनावणीतही हजेरी अनिवार्य असेल.
- खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठल्याही पद्धतीने त्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने इतर कुणीही साक्षीदारांशी, तसेच पिडीत डॉक्टरांशी संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खटला संपेपर्यंत पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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