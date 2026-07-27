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रमेश म्हात्रे यांच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार, निवडणूक आयोगाने केडीएमसी आयुक्तांना दिले कार्यवाहीचे निर्देश

रमेश म्हात्रे यांच्यामागे चांगलंच शुक्लकाष्ठ लागलंय. आता चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानं केडीएमसी आयुक्तांना त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देश दिलेत.

रमेश म्हात्रे
रमेश म्हात्रे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 6:47 PM IST

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ठाणे - सोमवारी 6 जुलैच्या रात्री आठव्या सुमारास गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून झालेल्या वादातून डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या आरोपाखाली कारागृहात असलेले कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार लटकली आहे. म्हात्रे यांच्या सदस्यत्वावर कारवाईसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. म्हात्रे यांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीचं पत्र आयोगाने केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांना धाडलं आहे.


मुंबईच्या आझाद मैदानातील उपोषणकर्ते कल्पेश गंगाराम जोशी यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने ही पावले उचलली आहेत. आयोगाचे अवर सचिव प्रदीप परब यांनी जोशी यांच्यासह केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल आणि नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना या पार्श्वभूमीवर पत्र पाठवले आहे. आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे की, महापालिका सदस्याला अपात्र ठरवण्याची अंतिम कार्यवाही आयुक्तांमार्फतच केली जाते. यासाठी आवश्यक कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घ्यावा. आयोग थेट अपात्रतेची कारवाई करत नाही. या आश्वासनानंतर कल्पेश जोशी यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेलं बेमुदत उपोषण तात्पुरतं स्थगित केलं आहे.

काय आहे प्रकरण? - गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोपर प्रभागातून विजयी झालेले रमेश म्हात्रे यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार कल्पेश जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिज्ञापत्रात कुटुंबातील कुणाचेही अनधिकृत बांधकाम नाही, असे रमेश म्हात्रे यांनी नमूद केले. मात्र त्यांचा मुलगा प्रवीण म्हात्रे याच्या विरोधात जुनी डोंबिवलीत बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय शिक्क्यांचा वापर करून आरोही हाईट्स नावाची बेकायदा इमारत उभारल्याचा गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणाची महसूल विभागाने चौकशी केल्यानंतर महसूल विभागाने संबंधित 7/12 उतारे दिले नसल्याचं स्पष्ट करून ते बनावट असल्याचं म्हटलं आहे.


सरकारतर्फे एफआयआर दाखल - महसूल विभागाच्या चौकशीत सदर इमारतीसाठी वापरलेले 7/12 उतारे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर डोंबिवली विभागाचे मंडळ अधिकारी रविंद्र जमदरे यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या फिर्यादीनुसार डोंबिवलीच्या विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल अर्थात एफआयआर दाखल आहे. मात्र त्यानंतरपासून प्रवीण म्हात्रे हा गूढरित्या गायब झाला असून तो हाती लागत नसल्यानं पोलीस हतबल झाले आहेत.


सात महिन्यांपासून पाठलाग - रमेश म्हात्रे यांचं नगरसेवक पद रद्द (अपात्र) करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. परंतु राजकीय दबावामुळे ही कार्यवाही होत नसल्यानं आणि शासन यंत्रणा आपल्या पत्राची दखल घेत नसल्यानं या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण बेमुदत उपोषण सुरू होतं, असं तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी सांगितलं. गेल्या 7 महिन्यांपासून निवडणूक आयोग, नगरविकास विभाग आणि केडीएमसीकडे पत्रव्यवहार करत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल म्हणाले, प्राप्त तक्रार आणि निवडणूक आयोगाचे पत्र तपासून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 10 (1) (ड) नुसार सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून योग्य निर्णय घेऊ.

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TAGGED:

RAMESH MHATRE
रमेश म्हात्रे
नगरसेवक पदावर टांगती तलवार
आरोही हाईट्स
RAMESH MHATRE

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