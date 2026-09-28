रमेश म्हात्रेंचा जामीन पुन्हा एकदा रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन दिवसांत शरण येण्याचे निर्देश
पोलिसांना शरण आल्यानंतर रमेश म्हात्रेंची पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे न्यायालयीन कोठडीत म्हणजेच पुन्हा एकदा आधारवाडी तुरुंगात रवानागी केली जाईल.
Published : September 28, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीतून शिवसेना(शिंदे) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची रवानगी पुन्हा एकदा कारागृहात करण्यात आलीय. डॉक्टरांना मारहाणप्रकरणी रमेश म्हात्रेंचा जामीन रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना तीन दिवसांत शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी महिन्याभराच्या कारावासानंतर म्हात्रे यांना सशर्त जामीन मंजूर करत त्यांना राज्याबाहेर जाण्याचे आदेश दिले होते. याचिका दाखल करीत रमेश म्हात्रेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र या याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडून हा जामीन रद्द करण्याविषयी विचारणा केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं दाखल केलेला अर्ज सोमवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं मान्य करत हायकोर्टानं दिलेला जामीन रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रमेश म्हात्रेंचा मुक्काम पुन्हा एकदा आधारवाडी तुरुंगात हलणार - डॉक्टरांवर हात उगारणाऱ्या व्यक्तीला समाजात मोकळं फिरण्याचा अधिकार नाही, अशी टिप्पणी गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपी, वैद्यकीय संघटना, फिर्यादी डाॅक्टर यांच्या वकिलांचे म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर रमेश म्हात्रेंचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करत असल्याचा निर्णय देत येत्या तीन दिवसांत म्हात्रेंना पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे पोलिसांना शरण आल्यानंतर रमेश म्हात्रे पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे न्यायालयीन कोठडीत म्हणजेच पुन्हा एकदा आधारवाडी तुरुंगात रवानागी केली जाईल, असं घटनेतील पीडित डाॅ. साळुंखे यांचे वकील ॲड. अभिनय अडसूळ यांनी बोलताना सांगितलं. अडसूळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितलं की, रमेश म्हात्रेंवरील यापूर्वीचे गुन्हे आणि त्याचे स्वरूप, शास्त्रीनगर रुग्णालयात डाॅक्टरांना मारहाण करताना रमेश म्हात्रेने केलेली अर्वाच्च शिवीगाळ आणि कसलाही मुलाहिजा न ठेवता केलेली मारहाण पाहता त्यांना जामीन देऊ नये.
हायकोर्टानं तीव्र ताशेरे ओढत दिला होता म्हात्रेंना जामीन - लोकप्रतिनिधींना लोक मतदान करून निवडून देतात. मात्र हेच लोप्रतिनिधी जर लोकांवर हात उचलू लागले तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. या शब्दांत हायकोर्टानं शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कारागृहातून बाहेर काढताना अधोरेखित केलं होतं. या प्रकरणी जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही तोपर्यंत रमेश म्हात्रे राज्याबाहेर राहतील, अशी हमी त्यांनी स्वत:हून हायकोर्टाला दिली होती. त्यानुसार या कालावधीत आपण गोव्यात वास्तव्याला असू, असं स्पष्ट करत उत्तर गोवा परिसरातील अंजुना येथील एका रिसॉर्टचा पत्ता हायकोर्टात रमेश म्हात्रेंच्या वकिलांकडून जमा केला होता. तसेच अन्य तीन आरोपीही नजीकच्या गेस्ट हाऊसमध्ये वास्तव्याला असतील, असं कोर्टाला सांगण्यात आलं होतं. याशिवाय हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात वर्ग करून तातडीनं याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. तसेच निवडलेले विशेष सरकारी वकील बदलता येणार नाहीत, अशी ताकीद राज्य सरकारला देण्यात आलीय. पीडित डॉक्टरांना पुन्हा रुग्णालयात येऊन काम करणं सुरक्षित वाटावं याकरिता त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.
गोव्यातून घरी येताच म्हात्रे पुन्हा सामान्य जीवन जगत होते - या प्रकरणी कल्याण कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील सुनावणीसाठी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रमेश म्हात्रे गोवा येथील तडिपारी संपवून डोंबिवलीत आपल्या घरी दाखल झाले होते. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयातील नियमित सुनावण्या सुरू झाल्याने ते सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा आपल्या घरी परतले होते. दरम्यान कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या महासभेतही त्यांनी नगरसेवक या नात्यानं हजेरी लावली. आपल्या घरच्या गणपती उत्सवात त्यांनी परिसरातील अनेक नागरिकांनी रमेश म्हात्रेच्या भेटीही घेतल्या.
काय आहे प्रकरण?- 6 जुलै रोजी केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर या पालिका रुग्णालयात घुसून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह चार-पाच जणांनी मिळून तीन डॉक्टरांना मारहाण केली होती. ज्यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. या संपूर्ण घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होताच याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले. त्यानंतर डॉक्टर संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे दबावाखाली उशिरानं का होईना पण पोलिसांना या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा लागला. मात्र पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे रमेश म्हात्रे अटक होताच रुग्णालयात दाखल झाल आणि त्यांनी दंडाधिकारी कोर्टातून सहजपणे जामीनही मिळवला. जामीन मिळताच रमेश म्हात्रे रूग्णालयातून डिस्चार्ज घेत आपल्या घरी रवाना झाले. मात्र याविरोधात डॉक्टर संघटनांनी राज्यव्यापी संपाची हाक देताच हायकोर्टानं सुट्टीच्या दिवशी तातडीची सुनावणी घेत याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत रमेश म्हात्रे यांच्यासह सर्व आरोपींना दिलेल्या जामीनावर स्थगिती देत त्यांना शरण येण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 19 जुलै रोजी रमेश म्हात्रे हे आपल्या साथीदारांसह डोंबिवली पोलीस ठाण्यात शरण येताच त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.
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