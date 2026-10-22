कथित 500 कोटी व्यवहार : मनोज जरांगे पाटील यांनी दाखवली ऑडिओ क्लिप; रामदास कदम म्हणाले 'कुऱ्हाडीचा दांडा...'
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कथित पाचशे कोटी रुपये दिल्याच्या आरोपावर ऑडिओ क्लिप दाखवली. यावर रामदास कदम यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : October 22, 2026 at 2:50 PM IST
मुंबई - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कथित पाचशे कोटी रुपये दिल्याच्या आरोपावर ऑडिओ क्लिप ऐकवून खुलासा केला. मराठा समाजाला जाणीवपूर्वक बदनाम करणं आणि त्यांचं आंदोलन मोडीत काढण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. यावर शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा करताना जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला.
चुकीचे आरोप करून बदनाम केले - मराठा समाजाला आरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचं मोठं योगदान असताना, काही मंडळींकडून त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरवण्याचं कुटील काम करत असल्याचा संताप शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी व्यक्त केला. आपल्याच समाजाच्या नेत्यावर चुकीचे आरोप करून बदनाम केले जात असेल, तर हे 'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' ठरल्यासारखं आहे. त्यामुळं समाजविघातक कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची तत्काळ सखोल चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणी कदम यांनी केली.
गृहविभागाने सखोल चौकशी करावी - रामदास कदम म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत आणि सर्वोच्च न्यायालयात समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न केले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी दिलेले योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही, "शिंदे यांच्याविषयी जरांगे पाटील यांनी प्रसारित केलेली क्लिप दोन-अडीच वर्षांपूर्वीची असो किंवा अलीकडची, तिची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे आणि मुंबईशी संबंधित कथित कनेक्शन तसेच क्लिपमधील संशयास्पद वक्तव्यांची गृहविभागाने सखोल चौकशी करावी. क्लिपचा संदर्भ, त्यातील वक्तव्यांची सत्यता आणि त्यामागील संपूर्ण घटनाक्रम तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी," अशी मागणी कदम यांनी केली.
गोपनीय बैठकीतील वक्तव्यावर आक्षेप - भाजपा आमदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कथित गोपनीय बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी अनुचित भाषा वापरल्याचा आरोपही कदम यांनी केला. अशा प्रकारची वक्तव्ये केली गेली असतील, तर त्यामागची मानसिकता काय आहे आणि त्यातून नेमका कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला, हे जनतेसमोर आले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. या आरोपांचीही निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न नकोत - "मराठा समाजाची एकजूट ही समाजाची ताकद आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातून प्रेरणा घेत समाजाने एकजूट टिकवली पाहिजे. राजकीय मतभेदांमुळे समाजातील नेत्यांना बदनाम करणे किंवा समाजात फूट पाडणाऱ्या प्रवृत्तींना बळ देणे योग्य नाही. त्यामुळे कथित गैरसमजांमागील सत्य शोधून काढावे आणि दोषींवर कारवाई करावी," अशी मागणी कदम यांनी केली.
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