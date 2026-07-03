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'उद्धव ठाकरेंकडं आमदार टिकवण्याची कुवत नाही!' रामदास आठवलेंचा टोला; राम मंदिर प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका करत आमदार-खासदार टिकवण्याची कुवत नसल्याचं म्हटलंय. ममता बॅनर्जींचे खासदार संपर्कात असल्याचा दावाही केला.

RAMDAS ATHAWALE SLAMS THACKERAY
माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 7:37 PM IST

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कोल्हापूर : 'माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार फुटले आता आमदार देखील फुटतील. अयोध्येतील राम मंदिरात घोटाळा झाला आहे. रामाशी बेईमानी करणं योग्य नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राम मंदिरातील गैरव्यवहार एनडीए खपवून घेणार नाही. उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला जाऊन रामाचं दर्शन घ्यावं. ठाकरेंकडं आमदार-खासदार ठेवण्याची कुवत नाही. या सगळ्या फोडाफोडीला अमित शाह यांना जबाबदार धरू नका, असं म्हणत आता उद्धव ठाकरे यांना आंदोलन करणं इतकंच काम राहिलं आहे, अशी टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत रामदास आठवले बोलत होते.

रामदास आठवलेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला : "येत्या 20 जुलैला मी पश्चिम बंगालला जात आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांनी संसदेत वेगळा गट स्थापन केला आहे. यातील काही खासदार माझ्या संपर्कात आहेत. पश्चिम बंगाल दौऱ्यात याची चाचपणी आपण करणार आहे. ममता बॅनर्जी यांचे 8 खासदार आमच्याकडं येतात का? हे पाहणार आहे. इतके आमदार-खासदार आमच्याकडं येत आहेत. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी देखील आमच्याकडं यावं," असं म्हणत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला.

माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)

राज ठाकरे भूमिका बदलणारे नेते : "त्यांना आमदार निवडून आणता येत नाही. त्यामुळं ते आमदार फुटतात, असं मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणतात. जे आमदार आमच्याकडं येतात त्यांना आम्ही घेतो. राज ठाकरे हे भूमिका बदलणारे नेते आहेत. मुंबईमध्ये जो माणूस येतो, तो पोट भरण्यासाठी येतो. त्यामुळं मराठीचा आग्रह धरणं चूक आहे. मराठी आलं पाहिजे पण जबरदस्ती योग्य नाही. जास्त आदर मराठीचा आहे. हिंदी आपली राष्ट्रीय भाषा आहे. मुंबईत 60 टक्के नागरिक इतर राज्यातील आहेत," अशी माहिती रामदास आठवले यांनी दिली.

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TAGGED:

RAMDAS ATHAWALE
रामदास आठवले
रामदास आठवले पत्रकार परिषद
उद्धव ठाकरे
RAMDAS ATHAWALE SLAMS THACKERAY

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