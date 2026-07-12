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'ऑपरेशन टायगर भाजपामुळं घडलं नाही, तर उद्धव ठाकरेंच्या कर्माचं फलित!'- रामदास आठवलेंचा थेट निशाणा

रामदास आठवले यांनी 'ऑपरेशन टायगर'वरून ठाकरेंवर टीका केली. तसंच शरद पवारांनी आपला सल्ला मानला असता तर ते पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती झाले असते, असा दावा केला.

RAMDAS ATHAWALE
माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 8:42 PM IST

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पुणे : 'ऑपरेशन टायगर' हे भारतीय जनता पार्टी अथवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळं घडवून आलेलं नाही. तर ते शिवसेना उद्घव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कर्माचं फलित आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे मुख्य नेते असून त्यांच्यावरील विश्वासामुळंच अन्य पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत, असा दावा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची रविवारी (दि.12) पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

...तर उद्धव ठाकरेंवर ही वेळ आली नसती : "उद्धव ठाकरे यांना आपलेच लोक सांभाळता आले नाहीत. त्यामुळंच त्यांच्या पक्षाची ही अवस्था झाली आहे. ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी केली नसती तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार हे देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे आणि आदरणीय नेते आहेत. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये समाविष्ट करण्याचं आवाहन आपण यापूर्वीच केलं होतं. ते त्यांनी मान्य केलं असतं तर ते कदाचित देशाचे राष्ट्रपती होऊ शकले असते. मी शरद पवार यांच्याबरोबर होतो, तेव्हा त्यांना काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. तो त्यांनी मानला असता तर कदाचित ते देशाचे पंतप्रधान झाले असते," असा दावाही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी यावेळी केला.

माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)

एकनाथ शिंदे यापुढं मुख्यमंत्री होणार नाहीत : शिवसेना नेते बच्चू कडू यांनी केलेल्या विधानावर आठवले म्हणाले, "सन 2029 पर्यंत देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्रीपदी राहतील. भाजपा एकनाथ शिंदे यांना यापुढं मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही. एकनाथ खडसे हे राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. मात्र, त्यांना स्थानिक पातळीवर मोठा विरोध आहे. तरीदेखील ते भारतीय जनता पार्टीत येऊ इच्छित असतील तर भाजपानं त्याबाबत सकारात्मक विचार करावा."

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रामदास आठवलेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका
रामदास आठवले पत्रकार परिषद
RAMDAS ATHAWALE

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