पिंपरी-चिंचवड विषारी दारूकांड; रामदास आठवलेंकडून पीडितांचं सांत्वन; हातभट्टीच्या प्रश्नावर मांडलं स्पष्ट वास्तव!

पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरणानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पीडित कुटुंबांचे सांत्वन केलं. केवळ कारवाईने हातभट्टीचा प्रश्न संपत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)
Published : May 31, 2026 at 4:38 PM IST

पिंपरी-चिंचवड : शहरात अलीकडं घडलेल्या विषारी दारू प्रकरणामुळं संपूर्ण परिसर हादरलं आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. यावेळी त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत वास्तव मांडत हातभट्टीच्या दारूचा प्रश्न केवळ कारवाई करून संपत नाही, तर तो पुन्हा पुन्हा उभा राहतो, असं सांगितलं.

दीर्घकालीन उपाययोजन राबविण्याची गरज : "प्रशासनाकडून वेळोवेळी हातभट्ट्यांवर कारवाई करून त्या नेस्तनाबूत केल्या जातात. मात्र, काही दिवसांनंतर त्याच ठिकाणी किंवा परिसरात पुन्हा बेकायदेशीर दारू निर्मिती सुरू होत असल्याचं वास्तव आहे. त्यामुळं हा प्रश्न केवळ छापे टाकून किंवा तात्पुरत्या कारवाईनं सुटणारा नाही. तर यासाठी कठोर आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे," असं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)

मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरी द्यावी : विषारी दारूमुळं मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांशी संवाद साधताना आठवलेंनी त्यांच्या दुःखात सहभाग नोंदवला. "या कुटुंबांवर अचानक ओढवलेल्या संकटामुळं त्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळं सरकारनं अशा कुटुंबीयांना तातडीनं आधार देणं आवश्यक आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना प्रथम कंत्राटी पद्धतीनं नोकरी देण्यात यावी आणि त्यानंतर शासकीय प्रक्रियेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात यावेत," अशी मागणी केंद्रीय मंत्री आठवलेंनी राज्य सरकारकडं केली.

रोजगारनिर्मितीवरही भर देणं आवश्यक : "केमिकलयुक्त आणि बनावट दारूच्या विक्रीमुळं अनेक ठिकाणी गंभीर घटना घडत असून, शेकडो निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयानं काम करण्याची गरज आहे. बेकायदेशीर दारू निर्मिती हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांशीही जोडलेला आहे. बेरोजगारी, गरिबी आणि सहज उपलब्ध होणारा पैसा यामुळं काही जण या धंद्याकडं वळतात. त्यामुळं अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पर्यायी रोजगारनिर्मितीवरही भर देणं आवश्यक आहे," असं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

...हेच प्रशासनासमोरील सर्वात मोठं आव्हान : "पिंपरी-चिंचवडमधील या घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा अधिक सतर्क झाली असून, शहरात बेकायदेशीर दारूविरोधात मोहिम तीव्र करण्यात आली आहे. तरीसुद्धा, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी व्यापक आणि ठोस धोरण राबवणं ही काळाची गरज आहे. आता केवळ कारवाई करून थांबून चालणार नाही. तर हातभट्टी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी ठोस आणि कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या या बेकायदेशीर व्यवसायावर कायमचा आळा घालणं, हेच प्रशासनासमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे," असं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले.

