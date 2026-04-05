'माझा आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एकच पक्ष, पण...'; युद्धावर रामदास आठवले यांचं भाष्य

इराण आणि इस्रायल, अमेरिका यांच्यातील युद्धावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 2:51 PM IST

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि इस्रायल, अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू असून, या युद्धाचा फटका सर्वत्र बसत आहे. भारतात गॅसचा तुटवडा जाणवत असून, व्यावसायिक गॅस सिलेंडर देणं बंद करण्यात आलं आहे. अनेक देश हे युद्ध थांबावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याबाबत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) अध्यक्ष तसंच केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना भूमिका स्पष्ट केली.

युद्ध लवकरच संपेल - "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संवाद होत आहे. माझा आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पक्ष एकाच नावानं आहे. पण, मी त्यांना फोन करू शकत नाही. भारताचे इस्रायल, इराण यांच्याशी चांगले संबंध असून, शांती पाहिजे ही आपली भूमिका असून, युद्ध लवकरच थांबेल," असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाचं नाव देखील रिपब्लिकन पार्टी आहे. त्यावरुन रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली.

पुण्यात शनिवारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला पाठिंबा - "विधानसभेच्या निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या दमनशाहीचा पराभव करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा भाजपा आणि एनडीएला पूर्ण पाठिंबा राहील. या ठिकाणी पक्ष आपला उमेदवार उभा करणार नाही," असं आठवले यांनी स्पष्ट केलं. "या राज्यात एनडीएच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी सात तारखेपासून दौरा करणार आहे. तसंच रिपब्लिकन पक्ष तामिळनाडूमध्ये 40 जागा लढवणार असून, आसाममध्ये चार जागांवर आपले उमेदवार उभे करणार आहे. केरळमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा एक उमेदवार रिंगणात असेल, तर पुद्दुचेरी येथे सर्व जागांवर भाजपा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांना पक्षाचा पाठिंबा असेल," अशी भूमिका रामदास आठवले यांनी मांडली.

पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी - बारामती पोटनिवडणूकबाबत आठवले यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी आपल्या पक्षाची अजूनही अपेक्षा आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही निवडणूक लढण्याचा आग्रह सोडावा व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांना तशा सूचना द्याव्या, जर निवडणूक झालीच तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारासाठी बारामतीला जाणार आहे.

