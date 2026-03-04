भाजपाकडून महाराष्ट्रातून रामदास आठवले आणि विनोद तावडे राज्यसभेवर जाणार
भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीनं महाराष्ट्रातून रामदास आठवले आणि विनोद तावडे यांना राज्यसभेवर पाठवणार असल्याचं सांगितलंय.
Published : March 4, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : March 4, 2026 at 12:43 PM IST
नवी दिल्ली- भारतीय जनता पक्षाने सहा राज्यांमध्ये होणाऱ्या 2026 च्या राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा केलीय. भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीनं महाराष्ट्रातून रामदास आठवले आणि विनोद तावडे यांना राज्यसभेवर पाठवणार असल्याचं सांगितलंय. तसेच माया चिंतामण ईवनाते आणि रामराव वडकुते यांनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात येणार आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह यांनी ही घोषणा केलीय.
आदिवासी व्यक्ती माया चिंतामन इवनाते यांनाही संधी : भाजपाने नागपूरच्या माजी महापौर आणि आदिवासी व्यक्ती माया चिंतामन इवनाते यांनाही संधी दिलीय. खरं तर ज्येष्ठ भाजपा नेते विनोद तावडे यांचे नाव आधीच चर्चेत होते. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे नावही चर्चेत होते. आता भाजपाने दोघांच्याही नावावर शिक्कामोर्तब केलंय. 10 राज्यांमधील 37 रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. संबंधित सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपत आहे, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झालीय.
तर मतदान 16 मार्च रोजी होणार : उमेदवार 5 मार्चपर्यंत नामांकन दाखल करू शकतात, तर मतदान 16 मार्च रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रात संख्याबळाच्या आधारे, महायुती (महायुती) सहा जागा जिंकू शकते, तर महाविकास आघाडी (MVA) एक जागा जिंकणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. तसेच बिहारमध्ये जिथे पाच जागा रिक्त होत आहेत, तिथे भाजपाने पक्षाध्यक्ष नितीन नबीन आणि प्रदेश नेते शिवेश कुमार यांना उमेदवारी दिलीय. 16 मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख उद्या आहे.
