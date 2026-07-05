'मशालीनं रावणाची लंका पेटवण्याची वेळ आली'; राम मंदिर गैरव्यवहारावरुन उद्धव ठाकरे आक्रमक, भरपावसात केलं रामरक्षा आंदोलन
राम मंदिरातील गैरव्यवहाराविरोधात शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी रविवारी दादर येथे रामरक्षा आंदोलन केलं.
Published : July 5, 2026 at 7:30 PM IST
मुंबई - राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "राम मंदिर उभारण्यासाठी जेवढं काम शिवसैनिकांनी केलं, तेवढं काम कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलं नाही. शीला पूजनपासून ते थेट रथयात्रेपर्यंत ते कारसेवेपर्यंत सगळीकडं शिवसैनिकांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी संपूर्ण हिंदू समाजाच्यामागे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उभे होते. मात्र, आज त्याच राम मंदिरामध्ये चोरी होत आहे. या चोरांना हिंदू माफ करणार नाही. यांच्यापासून रामाची रक्षा करायची असेल तर माझ्याबरोबर या," असं आवाहन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
हनुमान मंदिरामध्ये रामरक्षा पठण आंदोलन : अयोध्येच्या राम मंदिरात कथित गैरव्यवहाराविरोधात रविवारी उद्धव ठाकरे यांनी दादरच्या हनुमान मंदिरामध्ये 'रामरक्षा पठण' आंदोलन केलं. यावेळी हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. भर पावसातही शिवसैनिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता.
'अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है' : यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाली की, आज एकमेव पक्ष म्हणजे शिवसेना असा आहे जो देशाच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्यासमोर उभारून प्रश्न विचारू शकेल. ते (सत्ताधारी) म्हणायचे 'अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है'. आज जर अयोध्येची ही परिस्थिती असेल तर मला भीती वाटते की ते काशी आणि मथुरा किती लुटतील?
दान शौचालयात लपवलं : "बारा वर्षांपूर्वी आपण त्यांना सत्तेत आणलं. मात्र, अयोध्येला लुटणारे सरकार बसले आहे हे मोठं दुर्दैव आहे. ज्या प्रकारची लूट यांनी अयोध्येमध्ये केली त्याची मला शिसारी येते. शिसारी यासाठी येते कारण की, जे पैसे अयोध्येमध्ये दान केले गेले, ते पैसे या लोकांनी शौचालयामध्ये लपवले. हा हिंदुत्वाचा अपमान आहे. सर्वसामान्य गोरगरीब हिंदू अयोध्येत जातो. जितके पैसे असतील ते पैसे दान करतो आणि या पैशांची हे लोक चोरी करताय. यांना लाज वाटली पाहिजे," असा प्रहार यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर केला.
अन्यायाची लंका आम्ही राख केल्याशिवाय राहणार नाही : पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मला आता पुन्हा एकदा हिंदुत्व जागं करायचं आहे. रामाची रक्षा करायची आहे. आज इतका पाऊस असताना देखील हिंदू एकत्र आलाय. आपण आज रामरक्षा म्हणतोय, हनुमान चालीसा म्हणतोय. आज पावसामध्ये ठिणगी पेटली आहे. हे राम भक्त कसे आहेत ते विसरले असतील त्यांना सांगायचं की, श्री राम यांच्याबरोबर वानर सेना होती. त्यांनी रावणाची लंका राख केली होती. तुम्ही आमच्या प्रभू श्रीरामाचं धनुष्यबाण चोरलं असेल. मात्र, ज्या मशालीने लंका जाळली ती मशाल आमच्यासोबत आहे. अन्यायाची लंका आम्ही राख केल्याशिवाय राहणार नाही. याचबरोबर जर तुमच्या रक्तामध्ये जर खरं हिंदूंचं रक्त असेल तर राम रक्षा करण्यासाठी आमच्याबरोबर या."
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