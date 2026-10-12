एकनाथ शिंदे यांच्या घराबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार, मुख्य आरोपी पकडत नसल्यामुळे हतबल राम पूर्णेकरची आंदोलनाची तयारी सुरू
एकनाथ शिंदे यांच्या घराच्या बाहेर ठिय्या मांडणार ,मुख्य आरोपी पकडत नसल्यामुळे हतबल झालेल्या राम पूर्ण करची आंदोलनाची तयारी सुरूBody:
Published : October 12, 2026 at 7:04 PM IST
ठाणे - उद्धव ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येला पंधरा दिवस होऊन गेले तरी मारेकरी पोलिसांनी शोधले मात्र मारेकऱ्यांना हत्या करण्यासाठी पैसे देणाऱ्या कारस्थान रचणाऱ्या मुख्य आरोपींना अजूनही अटक झालेली नाही. याच्याच विरोधात शनिवारी ठाण्यात भयमुक्त मोर्चा देखील काढण्यात आला होता. मात्र तरी देखील मुख्य आरोपी अजूनही मोकाट बाहेर फिरत असल्याचा निषेध करत माझ्या वडिलांना आणि आम्हाला न्याय द्या, या मागणीसाठी आता राम पूर्णेकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार आहेत.
रक्ताच्या थारोळ्यात वडिलांना पाहून धाय मोकलून रडणारा उच्चशिक्षित राम पूर्णेकर आता न्याय मिळावा म्हणून दरवाजे ठरवण्याचं काम करत आहे. यात त्याचे मित्र आणि पोलिसांकडून मिळालेला एक बॉडीगार्ड याच्यासोबत राम पूर्णेकर ही पुढील लढाई सुरू ठेवणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आमच्याच बाबतीत न्याय देण्याचे काम का करत नाहीत असा सवाल विचारत राम पूर्णेकर आपल्या कुटुंबीयांना घेऊन ठिय्या आंदोलनाची तयारी करत आहे. राम पूर्णेकर याचा कोणत्याही राजकारणाशी संबंध नाही उच्चशिक्षित असलेला राम पूर्णेकर आता नाईलाास्तव न्यायासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. पोलिसांकडून चांगली वागणूक मिळते. मात्र अजूनही आरोपी अटक का होत नाही असा प्रश्न तो विचारत आहे. प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येबाबत अनेक पुरावे देखील दिलेले आहेत, हे पुरावे तपासून पोलिसांनी पुढील कारवाई करावी असं आवाहन देखील राम पूर्णेकर यांनी केलेलं आहे.
ठाणे कोर्टात आज हत्येबाबत सुनावणी - आरोपीकडून 1 पिस्तुल हस्तगत करण्यात आलेली आहे. अजून एक पिस्तुल सापडले नाही. मोबाईल रिकवर करायचे आहे. कट कधी आणि कुठे रचला त्याचा तपास बाकी आहे. मीटिंग कुठे झाली त्याचा तपास cctv मार्फत करायचे आहे. आरोपी सहकार्य करत नाही. आरोपींना समोरासमोर करून विचारपूस करण्यासाठी पप्प्या शिंदे यांना 1 दिवसाची आणि नवीन आरोपी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली आणि अमित सिंह पपलु याची पोलीस कोठडीची मागणी कोर्टात करण्यात आली. फरार आरोपी इतके दिवस कशा पद्धतीने राहत होते, ते तपासायचं आहे. अशी माहिती या प्रकरणाचे तपास अधिकारी शैलेश साळवे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक खंडणी विरोधी पथक यांनी न्यायालयाला दिली.
पैसे कसे आणि कोण पुरवत होतं. कट रचला यामागे कोण आहे, ते सर्व 5 आरोपींची एकत्र चौकशी झाली पाहिजे. अशी मागणी फिर्यादीचे वकील समीर हाटले यांनी मांडली. पोलिसांनी इतके दिवस आरोपी पोलीस कोठडीमध्ये ठेवले आहेत. ते सहकार्य करत नाहीत. टेक्निकल मुद्द्यावर किती वेळ पोलीस कोठडी मागणार आहे सीसीटीव्ही असेल या इतर गोष्टी एका दिवस पप्प्या शिंदे यांना का पीसी द्यावी ते पोलिसांनी सांगावं. सर्व सहकार्य आमच्या आरोपींनी केलं आहे. गुन्ह्यामधील दुचाकी, चार चाकी, cctv, पिस्तुल ताब्यात घेतली आहे. अजून काय सहकार्य पोलिसांना करायचे बाकी आहे असा सवाल आरोप्या वकीलांनी न्यायालयात केला.