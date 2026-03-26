शिर्डीत श्रीरामनवमीचा भक्तिमय उत्सव; बालराम जन्मसोहळ्यानं दुमदुमलं वातावरण, उत्सवाला 115 वर्षे पूर्ण
शिर्डीत तीन दिवस साजरा केल्या जाणाऱ्या रामनवमी उत्सवाचा आजचा मुख्य दिवस आहे. यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येनं भाविक शिर्डीत दाखल झालेत.
Published : March 26, 2026 at 1:57 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्यावतीनं तीन दिवस साजरा करण्यात येत असलेला श्रीरामनवमी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस अत्यंत भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. साईबाबा संस्थानच्यावतीनं आयोजित श्रीरामनवमी उत्सवात हजारो भाविकांनी सहभाग घेत प्रभू रामचंद्राच्या जन्मोत्सवाचा आनंद लुटला.
पारंपरिक पद्धतीनं पार पडला जन्मसोहळा : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपात चांदीच्या पाळण्यातून बालरामाचा पारंपरिक पद्धतीनं जन्मसोहळा पार पडला. जय श्रीरामच्या जयघोषात, फुलं आणि गुलालाची उधळण करत भाविकांनी प्रभू रामचंद्राच्या आगमनाचा जल्लोष केला. या सोहळ्यामुळं संपूर्ण शिर्डी परिसर साईराम नामानं दुमदुमून गेला. सकाळी 10 ते 12 या वेळेत रामचरित्रावर आधारित कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये रामायणातील प्रसंगाचे प्रभावी वर्णन करण्यात आलं. त्यानंतर दुपारी बारा वाजता बालरामाची चांदीची मूर्ती पाळण्यात ठेवून जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला.
साईबाबा आणि प्रभू रामचंद्राचे एकत्र दर्शन : साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सपत्नीक पाळणा हलवत आणि पारंपरिक दोहे गात बाळ रामाच्या जन्माचं स्वागत केलं. यानंतर हा पाळणा साईबाबा समाधी मंदिरात नेण्यात आल्यानंतर साईबाबांची दुपारची माध्यान्ह आरती पार पडली. आज श्रीरामनवमी उत्सव असल्यानं साईबाबांच्या समाधीसमोर प्रभू रामचंद्र यांची प्रतिमा ठेवण्यात आली आहे. आज भाविकांना साईबाबा आणि प्रभू रामचंद्राचे एकत्र दर्शन मिळत आहे.
पारंपरिक उत्सवाला ऐतिहासिक महत्त्व : साईबाबा संस्थानतर्फे साजरा होणाऱ्या या उत्सवाला यंदा 115 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पारंपरिक उत्सवाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी साईबाबा मंदिर दर्शनासाठी रात्रभर खुलं ठेवण्यात आलं आहे. तसेच आज सायंकाळी साईबाबा आणि प्रभू रामचंद्र यांच्या प्रतिमा सुवर्ण रथात ठेवून शिर्डी गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या मिरवणुकीत ग्रामस्थांसह देशभरातून आलेले भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
